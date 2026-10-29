الحرب تهدد تجارة الغذاء عالميًا.. رئيس الحجر الزراعي يكشف تحركات مصر لتأمين السلع الاستراتيجية

أكد الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري، أن الحروب والتوترات الإقليمية، إلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية، تؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة العالمية ونقل البضائع، مشيرًا إلى أن تداعيات هذه الأزمات لا تقتصر على مصر، بل تمتد إلى مختلف دول العالم.

وأوضح المنسي، في لقاء مع الإعلامية شعبان بلال مقدم برنامج من سيزرع المليون المذاع عبر قناة المحور، أن مصر، باعتبارها دولة مصدرة للمنتجات الزراعية، تتأثر بارتفاع تكاليف الشحن والنقل، وهو ما ينعكس على أسعار المنتجات، فضلًا عن صعوبة وصول بعض السفن إلى وجهاتها المحددة، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على حركة التجارة الدولية.

وأضاف أن تداعيات الأزمات العالمية تمتد إلى الدول التي تحتاج إلى استيراد المنتجات الغذائية، لكنها تواجه صعوبات في شرائها أو الحصول عليها نتيجة اضطراب حركة التجارة وارتفاع تكاليف النقل.

وشدد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي على أن مصر تعمل على التعامل مع هذه التحديات من خلال البحث عن بدائل متعددة، خاصة فيما يتعلق باستيراد السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والذرة وفول الصويا، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر محدودة وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الخارجية.

وأشار إلى أن تعكس هذه التحركات أهمية تنويع مصادر الاستيراد في ظل التغيرات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق العالمية، بما يساعد على الحد من المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.

أكد أن وزارة الزراعة تتابع تأثير التوترات الإقليمية على الصادرات الزراعية المصرية ووارداتها من السلع الاستراتيجية، مع دراسة مناشئ جديدة للاستيراد وإدارة المخاطر المرتبطة بحركة التجارة الدولية.