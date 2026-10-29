صفقة اقطاي للأهلي.. اتحاد الكرة يخاطب إنبي لسداد مستحقات طنطا

قال الإعلامي خالد الغندور، إن اتحاد الكرة سيخاطب نادي الشرقية إنبي، للمطالبة بسداد مستحقات نادي طنطا في صفقة انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أكد اتحاد الكرة، أنه بالإطلاع على المستندات المقدمة من نادي طنطا، والعقد المبرم مع الشرقية إنبي بتاريخ 9 يوليو 2025، بشأن انتقال أقطاي عبد الله، فإن نادي طنطا يحق له الحصول على نسبة 15% من قيمة إعادة بيع اللاعب إلى أي نادٍ داخل مصر أو خارجها بعد خصم قيمة انتقاله.

واختتم، شدد مسؤولو اتحاد الكرة، على أن الشرقية إنبي ملزم بسداد المستحقات، وسيتم مخاطبته لسرعة إرسالها إلى نادي طنطا.