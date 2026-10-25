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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الزمالك في كأس مصر

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الزمالك في دور الـ32 لبطولة كأس مصر أمام الفائز من مصر للتأمين وفاركو.

وتقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب، المقرر له يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك تأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الجيش الرواندي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعدما سبق وفاز بنفس النتيجة في لقاء الذهاب، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات بمجموع المباراتين بنتيجة 2-0.

الاتحاد المصري لكرة القدم الزمالك مصر للتأمين وفاركو كأس مصر

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