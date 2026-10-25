بعد اعتذاره أكثر من مرة.. ناصر منسي يعود لتدريبات الزمالك الجماعية في هذا الموعد | خاص

يعود ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى التدريبات الجماعية للفريق عقب مباراة المقاولون العرب، بعد اعتذاره أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

وعلم صدي البلد من أحد المصادر في تصريحات لصدي البلد ان مسؤولو نادي الزمالك الاكتفاء بتوقيع عقوبة مالية على اللاعب، إلى جانب مذكرة مقدمة من مدير الكرة، دون تصعيد الأمر وفتح تحقيق معه، في إطار احتواء الأزمة وإنهائها داخل صفوف الفريق.

وتابع:" من المنتظر أن ينتظم ناصر منسي في التدريبات الجماعية عقب مواجهة المقاولون العرب، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، في خطوة تهدف إلى إعادة التركيز داخل الفريق خلال المرحلة القادمة.

وعلى صعيد الاستعدادات، يواصل الزمالك تحضيراته لمباراته المقبلة أمام المقاولون العرب، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط رغبة الفريق الأبيض في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة على مراكز المقدمة.

ويدخل الزمالك المواجهة بعد ضمان التأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، ساعيًا إلى نقل نتائجه الإيجابية إلى المسابقة المحلية، ومواصلة مشواره في البطولتين خلال الفترة المقبلة.