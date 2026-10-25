كلين شيت وأزمة فتوح.. مشاهد من فوز الزمالك وبيراميدز بدوري أبطال إفريقيا

نجح الزمالك وبيراميدز في التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد عبورهم للدور التمهيدي الثاني.

وفاز الزمالك على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحسم الفريق الأبيض تأهله رسميًا إلى دور المجموعات، بعدما كرر فوزه بالنتيجة نفسها في لقاء الذهاب.

وتأهل بيراميدز إلى دور المجموعات علي حساب المريخ بنتيو بنتيجة 5-0 مجموع اللقاءين في المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

مشاهد من فوز الزمالك وبيراميدز إفريقيا

نجح ممثلا مصر في الخروج بكلين شيت في مباراتي الذهاب والاياب حيث حقق بيراميدز الفوز على المريخ بينتو الجنوب سوداني بنتيجة 5-0 في مجموع اللقائين

وفاز الزمالك على منافسه الجيش الرواندي بنتيجة 2-0 في مجموع اللقائين ليتاهل لدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.



التسجيل في شباك المنافسين

نجح الزمالك وبيراميدز في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا على منافسيهم بدون استقبال أهداف مما يؤكد قوة ممثلا مصر وحسم التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بسهوله

تألق الشباب إيشو ومحمد حمد

ربح نادي الزمالك ثنائي جديد من اللاعبين الشباب وهما إيشو ومحمد حمد الذان ظهرا بشكل مميز خلال مباراتي الذهاب والإياب

ويأتي تألق الثنائي في ظل إيقاف القيد والازمة المالية التي تمر على النادي خلال الفترة الأخيرة.

الزمالك وبيراميدز في التصنيف الأول بقرعة دور المجموعات

الزمالك تصدر قائمة التصنيف الأول بفضل تاريخه العريض وتتويجاته القارية الأخيرة كما ثبت بيراميدز أقدامه كقوة صاعدة واستمرارية في المنافسة القارية.

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يضمن هذا المستوى للزمالك وبيراميدز تجنب المواجهة المباشرة مع عمالقة القارة في هذا الدور، وهو ما يمنح الأجهزة الفنية للفرقاء فرصة لتوزيع المجهود البدني والتركيز على حسم بطاقتي التأهل مبكراً.

تسجيل عبدالرحمن مجدي هدفين في خمس دقائق

افتتح بيراميدز التهديف في الدقيقة 23، بعد كرة عرضية من مصطفى فتحي من جهة اليمين قابلها عبد الرحمن مجدي بتسديدة على الطاير من يسار منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 28، بعد تنفيذ ركلة ركنية لبيراميدز من جهة اليمين نفذها الشيبي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عبد الرحمن مجدي بتسديدة من لمسة واحدة سكنت يمين المرمى.

الزمالك يهدر كبشة أهداف أمام الجيش الرواندي

أهدر خط هجوم نادي الزمالك العديد من الفرص أمام المرمى بسبب رعونة المهاجمين وعدم قدرتهم على إتمام اللمسة الأخيرة

وكان يستطيع الزمالك الخروج بنتيجة أكبر لكن رعونة اللاعبين تسببت في منح الفريق الرواندي فرصة لامتلاك الكرة ومحاولة تسجيل أهداف لولا تألق خط الدفاع مع المهدي سليمان

أزمة أحمد فتوح وهجوم جماهير الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الكويرة» المذاع على قناة مودرن، نقلًا عن مصدر داخل نادي الزمالك، عن توقيع عقوبات مالية مغلظة على الثلاثي أحمد فتوح وأحمد شريف ومحمود حمدي الزناري، على خلفية واقعة حدثت خلال رحلة الفريق إلى رواندا لمواجهة الجيش الرواندي، في المباراة التي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وأوضح المصدر أن عبد الناصر محمد، مدير الكرة ورئيس بعثة الزمالك في رواندا، سمح للاعبين بالتوجه إلى أحد المراكز التجارية القريبة من فندق الإقامة، عقب انتهاء المباراة، في إطار الوقت المسموح لهم بالخروج خلال الرحلة.

وأضاف أن الثلاثي غادر المركز التجاري وتوجه إلى ملهى ليلي، قبل أن يصادف عددًا من جماهير الزمالك المتواجدين في رواندا، ليقرر اللاعبون العودة.

وبحسب المصدر، فإن اللاعبين الثلاثة تأخروا عن الموعد المحدد لعودتهم، إلى جانب تواجدهم في مكان لم يكن مسموحًا لهم بالذهاب إليه، وهو ما دفع مدير الكرة إلى توقيع غرامات مالية كبيرة عليهم، دون الكشف عن القيمة المحددة للعقوبات.

وقد تكون هذه الواقعة أحد أسباب غضب بعض جماهير الزمالك من أحمد فتوح، خاصة في ظل وجود عدد من مشجعي الفريق في رواندا لمساندة اللاعبين خلال مواجهة الجيش الرواندي.

وتأتي هذه التطورات في إطار حرص الجهاز الإداري للفريق على فرض الالتزام والانضباط بين اللاعبين خلال الرحلات الخارجية، بما يضمن تركيز الفريق على الاستحقاقات المقبلة.