قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: مصر تدعم حق دول حوض النيل في التنمية وفقًا لقواعد القانون الدولي
رفع 1200 طن مخلفات الرتش بجوار حرم الدائري في بولاق الدكرور
مفيش إصابات .. الفنان شريف الدسوقي يكشف تفاصيل حالته بعد تعرّضه لحادث سير
من ذهب 2014 إلى حلم التتويج الثاني.. ماذا تقول أرقام الأهلي في الكونفدرالية؟
مدبولي: دولنا العربية تواجه تحديات متماثلة في قطاع المياه
الوزراء: نعمل على تحديد أولويات المنطقة العربية وأفريقيا قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه
مدبولي: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس
2 مليار يورو لمياه مصر.. البنك الأوروبي للاستثمار يكشف عن أبرز مشروعاته لتعزيز الأمن المائي
مدبولي: مصر تود أن يتحول حوض النيل إلى مجال للشراكة والتنمية لا ساحة للتنافس
الحرس الثوري يستهدف قاعدة للمعارضة الكردية العراقية
وزيرة الإسكان: طرح خطوط سير تضم 20 سيارة لخدمة سكان مدينة السادات
بعبع صنداونز وملك الأهداف في إفريقيا.. مابولولو يكتب التاريخ بثلاثة دوريات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

السر نفسي.. أسباب تكرار إصابات محمود جهاد مع الزمالك

محمود جهاد
محمود جهاد
عبدالله هشام

كشفت الإعلامية دينا سليم، إن الجانب النفسي أحد العوامل المؤثرة في تكرار إصابات محمود جهاد، لاعب وسط الزمالك، منذ انتقاله إلى صفوف الفريق، في ظل تعرضه لأكثر من إصابة أبعدته عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

وتابعت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور" أن اللاعب أصبح يعاني من الخوف النفسي من التعرض للإصابة مجددًا، بعد سلسلة الإصابات التي تعرض لها منذ انضمامه إلى الفريق الأبيض، وهو ما يتطلب التعامل معه بصورة مناسبة خلال المرحلة الحالية.

واختتمت أن الزمالك يعمل في الوقت الحالي على تهيئة محمود جهاد نفسيًا، ومساعدته على تجاوز مخاوف تكرار الإصابة، بما يساهم في استعادة جاهزيته والعودة إلى المشاركة بصورة طبيعية مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب فوزه على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027.

يلتقي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، على ملعب القاهرة الدولي.

محمود جهاد الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

رفع الحد الأدنى للأجور

رفع أقل مرتب في الحكومة إلى 15 ألف جنيه.. موعد التطبيق رسميا

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

حسام حسن وإمام عاشور

رد فعل حسام حسن على استبعاد إمام عاشور من مباراة كيتارا الأوغندي

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

سعر الذهب

دون تغيير.. أقل سعر ذهب في الصاغة الآن

ترشيحاتنا

كريم عبد العزيز وأحمد حلمي

كريم وحلمي ومكي.. موسم الرياض يستقبل نجوم المسرح المصري |موعد العرض

بوستر حفل فضل شاكر ونحله

بتوقيت الإمارات .. طرح تذاكر حفل فضل شاكر ونجله في أبوظبي .. غدًا

ركين سعد

ركين سعد تحتفل بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة: «ليلة كانت مليئة بالحب»

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد