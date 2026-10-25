السر نفسي.. أسباب تكرار إصابات محمود جهاد مع الزمالك

كشفت الإعلامية دينا سليم، إن الجانب النفسي أحد العوامل المؤثرة في تكرار إصابات محمود جهاد، لاعب وسط الزمالك، منذ انتقاله إلى صفوف الفريق، في ظل تعرضه لأكثر من إصابة أبعدته عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

وتابعت دينا خلال تصريحاتها لبرنامجها "ستاد المحور" أن اللاعب أصبح يعاني من الخوف النفسي من التعرض للإصابة مجددًا، بعد سلسلة الإصابات التي تعرض لها منذ انضمامه إلى الفريق الأبيض، وهو ما يتطلب التعامل معه بصورة مناسبة خلال المرحلة الحالية.

واختتمت أن الزمالك يعمل في الوقت الحالي على تهيئة محمود جهاد نفسيًا، ومساعدته على تجاوز مخاوف تكرار الإصابة، بما يساهم في استعادة جاهزيته والعودة إلى المشاركة بصورة طبيعية مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك ضد المقاولون

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب فوزه على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2026-2027.

يلتقي الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، على ملعب القاهرة الدولي.