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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صن داونز خارج الحسابات والزمالك وبيراميدز في الموعد.. 6 مواجهات ترسم خريطة دوري أبطال إفريقيا.. اعرف المتأهلين حتى الآن

الزمالك
الزمالك
محمود أحمد

تقترب منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا من خط النهاية وسط حالة من الترقب قبل اكتمال عقد الأندية المتأهلة إلى مرحلة المجموعات في ظل مفاجآت مبكرة أعادت خلط الأوراق ونتائج منحت عددًا من القوى التقليدية فرصة جديدة للمنافسة على اللقب القاري.

وبينما بدأت ملامح خريطة المتأهلين تتضح خطف خروج ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي حامل اللقب الأضواء بعدما ودّع البطولة قبل الوصول إلى مرحلة المجموعات في واحدة من أبرز مفاجآت الدور التمهيدي لتفقد المسابقة أحد أبرز المرشحين للمنافسة على الكأس مبكرًا.

وفي المقابل نجحت أندية صاحبة تاريخ وخبرة إفريقية في تأمين مقاعدها بالدور المقبل يتقدمها الزمالك وبيراميدز من مصر إلى جانب الترجي التونسي ومولودية الجزائر ونهضة بركان المغربي لتبدأ مرحلة جديدة من المنافسة التي يُنتظر أن تشهد صدامات قوية بين كبار القارة.

خروج حامل اللقب يقلب حسابات البطولة

يمثل خروج صن داونز ضربة مبكرة لحسابات المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا خاصة أن الفريق الجنوب إفريقي دخل البطولة باعتباره حامل الكأس وواحدًا من الأندية التي تمتلك خبرة كبيرة في الأدوار الحاسمة.

وكان من المنتظر أن يكون صن داونز حاضرًا بقوة في مرحلة المجموعات بما يملكه من إمكانات فنية وخبرة قارية إلا أن تعثره في الدور التمهيدي أنهى رحلته مبكرًا وفتح الباب أمام بقية المنافسين لإعادة ترتيب طموحاتهم في البطولة.

ولا تقتصر أهمية خروج حامل اللقب على المفاجأة في حد ذاتها بل تمتد إلى تأثيره المحتمل على شكل المنافسة في الأدوار المقبلة إذ ستدخل الفرق المتأهلة مرحلة المجموعات دون أحد أبرز المنافسين الذين اعتادوا الوجود في المراحل المتقدمة.

الزمالك وبيراميدز يقودان الحضور المصري في مرحلة المجموعات

على الصعيد المصري ضمن الزمالك وبيراميدز الوجود في مرحلة المجموعات ليواصل الفريقان تمثيل الكرة المصرية في البطولة الأهم على مستوى الأندية الإفريقية.

ويمنح تأهل الزمالك فرصة جديدة للفريق الأبيض من أجل المنافسة على اللقب القاري مستندًا إلى تاريخه في البطولة وخبرته في التعامل مع المواجهات الإفريقية التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التركيز والقدرة على التعامل مع اختلاف الظروف بين المباريات داخل الأرض وخارجها.

أما بيراميدز فيواصل سعيه إلى تعزيز حضوره القاري والمنافسة بقوة على اللقب بعدما أصبح من الأندية التي تفرض نفسها في البطولات الإفريقية مستفيدًا من طموح لاعبيه ورغبته في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة.

الترجي ومولودية الجزائر ونهضة بركان.. خبرة القارة حاضرة

ولم تقتصر قائمة المتأهلين على الأندية المصرية إذ نجح الترجي التونسي ومولودية الجزائر ونهضة بركان المغربي في حجز مقاعدهم بمرحلة المجموعات ليؤكدوا حضورهم ضمن الأسماء التي تملك طموحات كبيرة في المنافسة القارية.

ويمثل الترجي أحد أبرز الأندية التي اعتادت الوجود في المراحل المتقدمة من البطولات الإفريقية بفضل تاريخه وخبرته في التعامل مع الضغوط وهو ما يجعله من الفرق التي تترقب الجماهير ظهورها في مرحلة المجموعات.

كما يدخل مولودية الجزائر المرحلة المقبلة بطموح مواصلة المشوار والمنافسة مع كبار القارة بينما يسعى نهضة بركان إلى استثمار خبرته الإفريقية من أجل الذهاب بعيدًا في البطولة.

6 مواجهات تحسم بقية المقاعد

ورغم حسم عدد من الأندية تأهلها رسميًا فإن الدور التمهيدي لم يصل إلى نهايته بعد إذ تتبقى 6 مواجهات حاسمة من المنتظر أن تحدد بقية الأندية التي ستكمل قائمة المتأهلين إلى مرحلة المجموعات.

وتتواصل المنافسات مساء اليوم الأحد بمجموعة من اللقاءات التي تحمل أهمية كبيرة للأندية المشاركة في ظل إدراك كل فريق أن أي تعثر قد ينهي حلمه في مواصلة المشوار القاري.

ويلتقي سيمبا التنزاني مع إف سي 15 دي أوغو الغيني بينما يواجه كولومب سبورتيف الكاميروني نظيره تينغويت السنغالي في مواجهتين يسعى خلالهما كل طرف إلى حسم بطاقة العبور.

كما يلتقي المغرب الفاسي مع أسيك ميموزا الإيفواري في مواجهة تجمع فريقين يسعيان إلى تأكيد حضورهما القاري فيما يخوض الهلال السوداني اختبارًا أمام سيداما الإثيوبي بحثًا عن مواصلة الطريق نحو مرحلة المجموعات.

وفي مواجهة أخرى يلعب نواذيبو الموريتاني أمام سان بيدرو الإيفواري بينما يلتقي الإفريقي التونسي مع مازيمبي الكونغولي في مباراة تحمل أهمية خاصة بالنظر إلى تاريخ الفريقين وطموحهما في العودة إلى الواجهة الإفريقية.

ومن المنتظر أن تسهم هذه المواجهات في رسم الصورة النهائية للبطولة بعدما باتت المقاعد المتبقية محدودة وأصبحت كل مباراة بمثابة نهائي مبكر لا يقبل التعويض.

قائمة المتأهلين حتى الآن

وضمت قائمة الأندية التي حسمت تأهلها إلى مرحلة المجموعات وفقًا للبيانات الواردة عشرة فرق هي:

يانج أفريكانز التنزاني.

بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويليتي الأنجولي.

أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

الترجي التونسي.

مولودية الجزائر.

الزمالك.

بيراميدز.

نهضة بركان المغربي.

حوريا الغيني.

ومن المنتظر أن تكتمل القائمة عقب انتهاء المواجهات الست المتبقية تمهيدًا لبدء مرحلة المجموعات التي تشهد عادة ارتفاع مستوى المنافسة مع تجمع الأندية المتأهلة في مجموعات تضم فرقًا من مدارس كروية مختلفة.

بطولة دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا صن داونز الزمالك بيراميدز الترجي مولودية الجزائر نهضة بركان المغربي

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