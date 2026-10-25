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ياسر ريان: الزمالك «مشتاق» للتتويج بدوري أبطال أفريقيا.. وخروج صن داونز في مصلحته
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر ريان: الزمالك «مشتاق» للتتويج بدوري أبطال أفريقيا.. وخروج صن داونز في مصلحته

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

قال ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، إن تأهل الزمالك إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا يمثل بداية جيدة للفريق الأبيض، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة، وتتطلب من اللاعبين زيادة التركيز من أجل المنافسة بقوة على اللقب القاري.

وأضاف ياسر ريان، خلال تواجده ضيفًا على برنامج «ستاد المحور»، الذي تقدمه الإعلامية دينا سليم، إن بطولة دوري أبطال أفريقيا تعتمد على النفس الطويل، وهو ما يفرض على الزمالك التعامل بجدية مع جميع المباريات، خاصة في ظل رغبة النادي في استعادة اللقب الأفريقي بعد غياب طويل.

وأكمل نجم الأهلي السابق أن الزمالك يجب أن يضع بطولة دوري أبطال أفريقيا على رأس أولوياته خلال الموسم الحالي، وأن يكون التتويج باللقب هدفًا أساسيًا للفريق، في ظل طموحات جماهيره ورغبتها في رؤية الأبيض على منصات التتويج القارية.

وتحدّث “ريان” عن مستوى عدي الدباغ مع الزمالك، مؤكدًا أن أداء اللاعب يشهد تراجعًا مستمرًا، وهو ما يستدعي منه مراجعة نفسه والعمل على استعادة مستواه المعهود، خاصة أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى جاهزية جميع اللاعبين وتقديم أفضل ما لديهم.

وشدّد على أن المنافسة في دوري أبطال أفريقيا تتطلب تركيزًا بنسبة مليون في المئة من لاعبي الزمالك، نظرًا لقوة الفرق المشاركة وصعوبة المباريات، مؤكدًا أن أي تراجع في التركيز قد يكلف الفريق الكثير خلال مشواره نحو اللقب.

وانتقد نجم الأهلي السابق أداء الزمالك أمام الجيش الرواندي، رغم نجاح الفريق في تحقيق التأهل إلى دور المجموعات، مشيرًا إلى أن الفوز لم يكن مرضيًا لجماهير القلعة البيضاء، في ظل عدم ظهور الفريق بالمستوى الفني المنتظر.

واختتم ياسر ريان تصريحاته بالتأكيد على أن خروج صن داونز من بطولة دوري أبطال أفريقيا يصب في مصلحة الزمالك، موضحًا أن الفريق الجنوب أفريقي يعد من أفضل الفرق التي تقدم كرة قدم مميزة في القارة السمراء، وأن غيابه عن المنافسة يمنح الأندية الأخرى فرصة أكبر للمنافسة على اللقب.

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