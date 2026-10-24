الزمالك يفوز على الجيش الرواندي ويتأهل رسميًا إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

نجح الزمالك في تحقيق الفوز على الجيش الرواندي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحسم الفريق الأبيض تأهله رسميًا إلى دور المجموعات، بعدما كرر فوزه بالنتيجة نفسها في لقاء الذهاب.

الزمالك

وطرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالًا على جماهير الزمالك، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «رجل مباراة اليوم هو ـــــــــ؟»، ليفتح الباب أمام الجماهير لاختيار اللاعب الأفضل في صفوف الفريق الأبيض خلال المواجهة.

وشهدت المباراة تسجيل أحمد شريف هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة الأولى، بعد عرضية من عمر جابر، ليمنح فريقه الأفضلية مبكرًا. وواصل الزمالك محاولاته لتعزيز التقدم، وأهدر عدة فرص، أبرزها انفراد لأحمد شريف وتسديدة لأحمد عبد الرحيم «إيشو»، قبل أن يحافظ الفريق على تقدمه حتى نهاية اللقاء ويحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات.