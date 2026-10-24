فياريال يهزم فالنسيا 2-1 في الدوري الإسباني

فاز فريق فياريال على نظيره فالنسيا، بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

تقدم بيبيلو بالهدف الأول لفالنسيا في الدقيقة 38 من ركلة جزاء، فيما تعادل فياريال عن طريق أليكس فيرمان في الدقيقة 69.

وسجل جيورجيس ميكاوتادزي الهدف الثاني في الدقيقة 90+6.

وشهدت الدقيقة 79، حصول باب جايي لاعب فياريال على بطاقة حمراء، فيما حصل هارفي إليوت، لاعب فالنسيا على بطاقة حمراء في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، رفع فريق فياريال رصيده إلى النقطة 12 محتلًا المركز الثامن، فيما توقف رصيد فريق فالنسيا عند النقطة 6 محتلًا المركز التاسع عشر.