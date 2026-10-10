وكيل أليو ديانج يكشف موقفه من الاستمرار مع فالنسيا وحقيقة العودة إلى الأهلي

كشف خالد مغربي، وكيل أعمال أليو ديانج، لاعب الأهلي السابق، موقف اللاعب من الاستمرار مع نادي فالنسيا الإسباني، وحقيقة إمكانية رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد مغربي، في تصريحات تلفزيونية، إن أليو ديانج مستمر مع فالنسيا، مشيرًا إلى أن عقده مع النادي الإسباني لا يزال ممتدًا، ولا يوجد أي حديث عن رحيله في الوقت الحالي.

وأضاف وكيل اللاعب، أن ديانج سيواصل مسيرته الاحترافية في أوروبا حال عدم توفيقه مع فالنسيا، مؤكدًا أن احتمالية استمراره داخل القارة الأوروبية تصل إلى 99%.

وتأتي تصريحات وكيل أليو ديانج، لتوضح موقف اللاعب من مستقبله الاحترافي، في ظل ارتباط اسمه بالنادي الأهلي، الذي سبق أن لعب ضمن صفوفه، قبل خوض تجربة الاحتراف في أوروبا.

وشدد خالد مغربي ، على أن استمرار ديانج في أوروبا يظل الخيار الأقرب حال عدم استمراره مع فالنسيا، وفقًا لتصريحاته، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى بشأن وجهته المحتملة أو وجود مفاوضات مع أندية جديدة.