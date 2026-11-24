تصدرت المتسابقة المصرية سونيا جرجس اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول صور إطلالتها في مسابقة ملكة جمال الكون 2026، والتي ظهرت خلالها بزي وطني مستوحى من الحضارة المصرية القديمة، في تصميم جمع بين الرموز الفرعونية والتفاصيل الذهبية اللافتة.

من هي سونيا جرجس المتسابقة المصرية في ملكة جمال الكون 2026؟

وحظيت إطلالة سونيا جرجس بإشادات واسعة، بعدما ارتدت زيًا مستوحى من التراث المصري، تميز بالأجنحة الذهبية والرسوم والنقوش المرتبطة بالإلهة إيزيس، إلى جانب تاج حتحور وعدد من الرموز التي تعكس مظاهر الملكية في مصر القديمة.

وجاء التصميم من إبداع المصمم الفلبيني سيمون كايتانو، ليقدم رؤية فنية تستلهم ملامح الحضارة المصرية وتاريخها العريق.

وأثارت الصور المتداولة فضول الجمهور للتعرف على سونيا جرجس، خاصة بعد ظهورها اللافت في استعراض الأزياء الوطنية ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون.

وبحسب المعلومات المتداولة عنها عبر الإنترنت، فإن سونيا جرجس مصرية إيطالية، وُلدت في مصر، وعاشت مع أسرتها في إيطاليا لمدة تقارب 21 عامًا، قبل انتقالها إلى دبي، حيث عملت في مجال إدارة الفنادق.

سونيا جرجس

سونيا جرجس ومسيرتها في مسابقات الجمال

لم تكن مشاركة سونيا جرجس في مسابقة ملكة جمال الكون 2026 تجربتها الأولى في عالم مسابقات الجمال، إذ سبق لها المشاركة في مسابقة «ميس إيليت» التي أقيمت في إيطاليا عام 2020.

كما شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر لعام 2025، وحصلت على لقب الوصيفة الأولى، خلف المتسابقة سابرينا ماجد.

وعادت سونيا جرجس إلى المنافسة من جديد عام 2026، بعدما وقع الاختيار عليها لتمثيل مصر في النسخة الخامسة والسبعين من مسابقة ملكة جمال الكون.

سونيا جرجس

إطلالة سونيا جرجس بالزي الفرعوني في ملكة جمال الكون

لفتت سونيا جرجس الأنظار خلال استعراض الأزياء الوطنية، الذي أُقيم يوم 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة متسابقات من مختلف دول العالم، حيث قدمت كل متسابقة تصميمًا يعبر عن تاريخ بلدها وثقافتها وهويتها.

واختارت المتسابقة المصرية الظهور بتصميم مستوحى من الحضارة الفرعونية، تضمن أجنحة ذهبية ونقوشًا مستلهمة من الإلهة إيزيس، إلى جانب تاج حتحور والرموز الملكية المصرية القديمة.

وأصبحت إطلالتها محور اهتمام عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صورها وأشادوا باختيارها تقديم التراث المصري من خلال تصميم يجمع بين الطابع التاريخي واللمسات الفنية المعاصرة.

سونيا جرجس

موعد ختام مسابقة ملكة جمال الكون 2026

تتواصل فعاليات النسخة الخامسة والسبعين من مسابقة ملكة جمال الكون في بورتوريكو، بمشاركة متسابقات يمثلن دولًا مختلفة، وسط ترقب للحفل الختامي المقرر إقامته يوم 24 نوفمبر، والذي يشهد الإعلان عن الفائزة باللقب.

وتسعى سونيا جرجس إلى تقديم صورة مميزة عن مصر خلال مشاركتها في المنافسة، خاصة مع الاهتمام الذي حظيت به إطلالتها في فقرة الأزياء الوطنية.

سونيا جرجس