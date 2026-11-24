اعتقلت شرطة نورفولك البريطانية رجلين للاشتباه في تورطهما في عملية اقتحام منزل "أنمر هول"، المقر الريفي للأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون في مقاطعة نورفولك بشرق إنجلترا.

وذكرت الشرطة، حسبما أوردت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية اليوم الثلاثاء، أنه تم الاستعانة بمروحية شرطية وطائرات مسيرة وكلاب بوليسية للمساعدة في عمليات البحث، بعد تلقي بلاغ عن وجود نشاط مشبوه في "أنمر هول" مساء أمس الاثنين.

وأوضحت الشرطة أن القصر الذي يضم 10 غرف نوم، وهو هدية من الملكة إليزابيث الثانية، يستخدمه الزوجان وعائلتهما كملاذ ريفي، وكان خالياً وقت وقوع الحادث.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم القبض على رجلين في المزرعة للاشتباه في ارتكابهما جريمة السطو والتسل، ولا يزالان رهن الاحتجاز لدى الشرطة ولا تزال التحقيقات جارية.

وتقضي كيت وويليام وأطفالهما، جورج وشارلوت ولويس، معظم وقتهم في "فورست لودج"، المقر الرئيسي الجديد للأمير ويليام وزوجته وأطفالهما الثلاثة، والذي وصفوه بأنه "منزلهم الأبدي"، بحسب الصحيفة.