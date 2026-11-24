أكد مصدر داخل نادي زد أن النادي لم يتلقَّ أي اتصال بشأن انتقال محمد شوقي، المدير الفني للفريق، لتولي تدريب النادي الأهلي، نافيًا بذلك ما تردد حول وجود تحركات في هذا الملف، خلافًا للحسين عموتة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن محمد شوقي مرتبط بعقد مع زد، موضحًا أن النادي سيدرس أي طلب رسمي من الأهلي وفقًا لاحتياجات الفريق.

وأضاف المصدر أن إدارة زد لن تقف أمام رغبة محمد شوقي في الرحيل، حال تقدمه باستقالته، مؤكدًا احترام النادي لقرار المدرب إذا اختار خوض تجربة جديدة.

وأعلن النادي الأهلي توجيه الشكر إلى المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وإنهاء مهمتهم مع الفريق خلال الفترة الحالية، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدها قطاع كرة القدم داخل القلعة الحمراء.

وجاء قرار إدارة الأهلي بإنهاء التعاقد مع الحسين عموتة بعد تراجع نتائج الفريق، وآخرها الخسارة أمام بيراميدز، في المباراة التي أثارت حالة من الغضب بين جماهير النادي، وفتحت الباب أمام العديد من التساؤلات بشأن مستقبل الجهاز الفني.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أنه وجه الشكر إلى الحسين عموتة وجهازه المعاون عن الفترة التي تولوا خلالها مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن المرحلة المقبلة أو موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد.

ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ يقودان ملف اختيار البديل

وأشار الأهلي إلى أن القرار جاء في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، والمكلفين بالإشراف على ملف كرة القدم داخل النادي.

وكلفت إدارة الأهلي الثنائي بطرح البدائل المرشحة لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة، على أن يتم تقديم الأسماء المقترحة خلال الساعات القليلة القادمة، تمهيدًا لحسم هوية المدير الفني الجديد.