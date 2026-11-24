كشف الإعلامي أحمد شوبير عن قرار النادي الأهلي بإحالة أحمد رضا للتحقيق بسبب ما بدر منه خلال مباراة أمس، وذلك وفق ما نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»

«الأهلي يعلن إحالة أحمد رضا للتحقيق بسبب ما بدر منه أثناء مباراة أمس»

حيث قرر النادي الأهلي إحالة أحمد رضا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للتحقيق، بسبب ما بدر منه خلال مباراة بيراميدز، التي أقيمت مساء أمس الاثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكشف النادي الأهلي أن وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق، قرر إحالة اللاعب للتحقيق، مع عرض الأمر على المشرفين على الكرة بالنادي، لاتخاذ القرار المناسب بشأن الواقعة.

كما تأتي هذه الخطوة بعد الأحداث التي شهدتها مواجهة الأهلي وبيراميدز، والتي انتهت بخسارة الفريق الأحمر بهدفين دون رد، في نتيجة أثارت حالة من الغضب بين جماهير القلعة الحمراء.

حيث أن الواقعة تتعلق بتصرف صدر من أحمد رضا تجاه جماهير الأهلي عقب نهاية المباراة، بعدما وجهت الجماهير انتقادات للاعبين بسبب الأداء والنتيجة.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الكرة بالنادي الأهلي موقف اللاعب والعقوبة المقررة بحقه، عقب انتهاء التحقيقات، في إطار سعي الإدارة لفرض الانضباط داخل الفريق.