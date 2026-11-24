استجابت محافظة الجيزة لعدد من شكاوى المواطنين الواردة والمرصودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن النظافة والمرافق والإشغالات والتعديات على أملاك الدولة، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من التدخلات الميدانية شملت رفع تراكمات القمامة، وتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح للمرافق، والتعامل مع التعديات والحواجز التي تعوق حركة المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الانضباط بالشوارع.

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة متابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها، والتعامل الفوري معها ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع متابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة وإزالة أسباب الشكاوى.

رفع تراكمات القمامة من شارع البصراوي

وفي حي المنيرة الغربية، تم رفع تراكمات القمامة من شارع البصراوي ومن أمام عيادات التأمين الصحي بمنطقة البراجيل، استجابةً لشكاوى المواطنين وتحسينًا لمستوى النظافة بالمنطقة.

رفع مخلفات القمامة بشارع سيدي عامر

وفي حي جنوب الجيزة، شملت جهود الاستجابة رفع مخلفات القمامة بشارع سيدي عامر أمام محطة مترو ساقية مكي، إلى جانب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بشارع شوقي المتفرع من شارع البحر الأعظم، للتعامل مع شكاوى المواطنين المتعلقة بالمرافق.

إصلاح تسريب مياه بشارع أحمد عرابي

وفي مركز ومدينة أوسيم، تم إصلاح تسريب مياه بشارع أحمد عرابي بمنطقة البراجيل أمام مخزن الأنابيب، استجابةً لشكوى المواطنين وسرعة التعامل مع المشكلة.

وفي حي العجوزة، تم تنفيذ أعمال صيانة لأعمدة الإنارة بشارع إبراهيم خاطر، في إطار تحسين كفاءة منظومة الإنارة العامة والاستجابة لشكاوى المواطنين.

إزالة للتعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة

وفي مدينة الباويطي والواحات البحرية، تم تنفيذ أعمال إزالة للتعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة والتصدي لكافة أشكال التعدي.

وفي منطقة حدائق الأهرام بنطاق حي الهرم، تم رفع الحواجز الأسمنتية من أمام العقار رقم ٤٢ ع، استجابةً لشكاوى المواطنين وإزالة المعوقات التي تعوق الحركة بالمنطقة.