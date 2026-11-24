تواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث شهدت مناطق عدة في قضاء النبطية سلسلة من الاعتداءات، شملت تفجير مسيرات إسرائيلية وإلقاء مواد متفجرة، إلى جانب تنفيذ تفجير كبير في بلدة رب الثلاثين، في وقت واصلت فيه الطائرات المسيرة التحليق فوق بيروت على علو منخفض.

وفي النبطية الفوقا، انفجرت مسيرة إسرائيلية عند عمود إرسال في حي الدير، فيما انفجرت مسيرة أخرى في حي الرجم ببلدة ميفدون، قبل أن تسجل البلدة انفجار مسيرة ثانية في الحي نفسه، لتكون الثانية خلال أقل من نصف ساعة.

كما ألقت مسيرة إسرائيلية مواد متفجرة على مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا، في إطار الاعتداءات المتواصلة التي تستهدف المنطقة.

وفي بلدة رب الثلاثين، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي تفجيرا كبيرا، وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في عدد من البلدات الحدودية.

وفي تطور ميداني آخر، أقامت جرافات الجيش الإسرائيلي ساترا ترابيا كبيرا في وسط بلدة زوطر الشرقية، في خطوة تعكس استمرار الأعمال الميدانية الإسرائيلية داخل المنطقة.

وفي الأجواء، سجل تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية فوق العاصمة بيروت على علو منخفض، ما أثار حالة من الترقب في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

ع ف ت/ر ح م ن