في ساحات تفيض بالأنوار، حيث تعبق الأجواء بروائح البخور، وتُمد موائد الطعام والحلوى لتختلط بأصوات الابتهالات وضحكات الأطفال، يتجلى وجه مصر الحقيقي، حيث تتلاشى الحواجز الاجتماعية، وتذوب الفواصل العقائدية، لينصهر الجميع في حالة إنسانية فريدة صاغها المصريون عبر القرون، محوّلين الإيمان إلى فرح، والتاريخ إلى احتفالٍ حي لا ينطفئ نبضه.

على مدار أكثر من ثمانية قرون، دأب المصريون على الاحتفال بموالد الأولياء والصالحين في أجواء عامرة بالسكينة والبهجة ،فتتعالى أصوات الذكر ، وتعقد المقارئ ومجالس الحديث، ومن هنا، ارتبطت أضرحة الأولياء في الوجدان المصري بالراحة والطمأنينة والبركة، إذ تسمو أرواح المحبين إلى السماء في وصلات مديح لا تنقطع، غيرعابئين بآراء المتشددين.

ولم تقف هذه الموالد عند حدود الطقوس الدينية، بل تحولت إلى ظاهرة فلكلورية مليونية تُسقط الحواجز التقليدية، فقد نجح الضمير الشعبي والعقل الجمعي المصري في صياغة موالد الأولياء والقديسين في قالب إِستثْنائي , خلاق، يمزج بين الروحانية الدينية والاحتفاء الدنيوي، فتذوب فيها ذات الفرد في روح الجماعة، لتصنع حالة استثنائية من الترابط والتآلف الاجتماعي.

لقد مثّلت هذه الاحتفالات مهرجاناً شعبياً جسد عبقرية وموروثاً شديد الخصوصية انفرد به المصريون دون غيرهم، وأطلقوا عليه في ثقافتهم الشعبية اسم الموالد، وما يميز هذه الظاهرة أنها لا تقتصر على ديانة بعينها، بل تذوب فيها الفوارق الدينية في مشهد فريد، إذ يحرص المسيحي على زيارة أولياء الله المسلمين تبرّكاً، تماماً كما يزور المسلم أضرحة القديسين حباً وكرامة ، وتتجلّى هذه الروح الجامعة في أشهر الموالد المصرية، كموالد السيدة العذراء، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة، والإمام الحسين، والسيد البدوي، وإبراهيم الدسوقي، ومارجرجس، ومارمينا.

وعلى امتداد ربوع مصر، تتناثر آلاف الأضرحة والمقامات لترسم خريطة روحية تغطي جغرافيا الواقع المصري بأكمله، فلا تكاد تخلو قرية من مقام أو أكثر لأولياء الله والصالحين، ولا تغيب عن أي محافظة أو مدينة مصرية أجواء مولد سنوي يجدد لغة الوصل بين البشر وموروثهم الروحي والديني.

وقد تأصلت الموالد الشعبية في مصر قبل العصر الفاطمي بقرون طويلة، وتحديداً منذ عهد ملوك الفراعنة في الدولة المصرية القديمة، حيث كانت الاحتفالات الدينية تقترن بتقديم النذور والقرابين تمجيداً وتضرعاً للآلهة صاحبة الخوارق والمعجزات، في تقليد يتشابه إلى حد كبير مع الكرامات التي يتناقلها المحتفلون في عصرنا الحالي، وكانت تلك الطقوس تقام في أجواء احتفالية مبهجة يوزع فيها الطعام ، وتحييها مشاهد غنائية وموسيقية خلدتها نقوش جدران المعابد الفرعونية.

وهكذا استمر هذا الخيط الروحاني المتصل عبر العصور، بدءاً من الاحتفاء بقديسي عصر الشهداء المسيحيين الأوائل في مصر الرومانية، وصولاً إلى موالد الأولياء الصالحين في مصر الإسلامية، التي لا يزال المريدون يرتحلون خلف تجلياتها في طول البلاد وعرضها، طمعاً في نيل نصيب من بركاتها.

وفي رحاب هذه الموالد، تسقط كافة الحواجز بين طبقات المجتمع المصري، فيجلس الأغنياء والفقراء إلى مائدة طعام واحدة، ويصطفون جنباً إلى جنب في حلقات ذكر متصلة ، حيث يذوب الجميع في حالة من العشق الإلهي، رافعين دعواتهم ومتبركين بصاحب المقام، وموروثات انصهرت بمرور الزمن في نسيج المجتمع المصري، ووحدت بين عنصري الأمة مسلمين ومسيحيين، لتصبح جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من الهوية المصرية.

هكذا تظل الموالد في مصر أكثر من مجرد مواسم للاحتفال أو تجمعات عابرة، إنها ذاكرة حية لأمة عرفت كيف تحول الإيمان إلى فرح، والتاريخ إلى حكاية تتناقلها الأجيال، وبين دعاء يرتفع في سكون الليل، وضحكة طفل في ساحة مولد، يثبت المصريون جيلاً بعد جيل أنهم شعب يعشق الحياة، ويصنع من روحانياته جسراً للمحبة والتسامح لا تهزمه رياح الزمن.