افتتح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، وحدة عناية جراحات القلب والصدر بمستشفى القلب والصدر الجامعي، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التطوير الشامل ورفع كفاءة بنيتها التحتية، ومضاعفة طاقتها الاستيعابية لتصل إلى 16 سريراً، بعد أن كانت تضم 8 أسرة فقط، في خطوة نوعية تستهدف الارتقاء بمستوى الرعاية الحرجة المقدمة للمرضى بمحافظة المنيا وإقليم شمال الصعيد.

وشهد الافتتاح حضور كل من: الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد الشافعي، عميد كلية الطب، والدكتور شادي العلواني، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد طه، مدير مستشفى القلب والصدر الجامعي، والدكتور أحمد فتحي كامل، نائب مدير المستشفى



وتضمنت أعمال التطوير إعادة هيكلة كاملة لكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية الملحقة بأسرة العناية المركزة، وتزويدها بأحدث أجهزة مراقبة العلامات الحيوية (المونيتور)، وأجهزة التنفس الصناعي، فضلاً عن تنفيذ الأرضيات الطبية المقاومة للبكتيريا والعدوى، وذلك بما يتوافق تماماً مع معايير الجودة والسلامة ومكافحة العدوى التي أقرتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار" (GAHAR).

وأوضح رئيس الجامعة أن مضاعفة السعة السريرية لوحدة عناية جراحات القلب والصدر تمثل إضافة محورية للمنظومة الصحية بالمحافظة، حيث ستسهم بشكل مباشر في استيعاب الأعداد المتزايدة من الحالات الحرجة، وتقليل قوائم الانتظار، وضمان تقديم رعاية فائقة لما بعد العمليات الجراحية الدقيقة للقلب والصدر.

وأكد فرحات أن هذا الافتتاح يأتي في إطار استراتيجية جامعة المنيا لتحديث وتطوير قطاع المستشفيات الجامعية بالكامل، وتأهيلها للحصول على الاعتماد الصحي الكامل وفق معايير "جهار"، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية الدولة المصرية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتهيئة البنية التحتية الطبية للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

