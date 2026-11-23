دعا رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق ديفيد بارنيا إلى التحرك سريعا لإسقاط النظام الإيراني، معتبرًا أن سياسة الاسترضاء لن توفر الحماية من التهديدات التي تمثلها طهران، ومطالبًا بالاستعداد لخوض حرب جديدة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وقال بارنيا، خلال كلمة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي في مؤتمر نظمته شبكة ELNET، إن العالم يقف أمام نقطة تحول تاريخية تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة، مضيفًا: «علينا التحرك بسرعة وحزم لإسقاط هذا النظام، وإذا كان ذلك يعني خوض حرب أخرى، فهذا ما يجب علينا فعله»، مشددًا على ضرورة التحرك عندما تسمح الظروف بذلك.

وحذر رئيس الموساد السابق من البرنامج النووي الإيراني، معتبرًا أن امتلاك طهران سلاحًا نوويًا لن يشكل تهديدًا لإسرائيل وحدها، بل سيمتد إلى الدول الأوروبية الواقعة ضمن مدى الصواريخ الإيرانية، محذرًا من أن هذه الدول قد تصبح عرضة للابتزاز والضغوط الإيرانية.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع النظام الإيراني لن ينجح، على حد تقديره، بسبب ما وصفه بالطموح الأيديولوجي لطهران في امتلاك أسلحة نووية، داعيًا إلى الحفاظ على العقوبات والترتيبات الأمنية في مضيق هرمز، والاستعداد لمختلف السيناريوهات.

وفي سياق آخر، كشف بارنيا عن دور جهاز الموساد في إحباط مخطط لتنفيذ هجوم إرهابي استهدف حفل المغنية الأمريكية تايلور سويفت في العاصمة النمساوية فيينا خلال أغسطس 2024، موضحا أن العملية بدأت بمعلومات استخباراتية قدمتها الأجهزة الأمنية النمساوية، قبل أن يتدخل الموساد بقدراته الاستخباراتية والتكنولوجية لتعقب الخلية الجهادية وإحباط المخطط.

وقال إن التعاون الاستخباراتي أسهم في منع هجوم كان من الممكن أن يتسبب في مقتل مئات الأشخاص، مشيرًا إلى أن العملية كشفت أهمية التنسيق بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والأوروبية في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

وتحدث عن عمليات مشتركة بين الموساد وأجهزة أمن أوروبية، قال إنها أسفرت عن كشف شبكات مرتبطة بإيران وحماس، وإحباط مخططات لاستهداف مدنيين ومنشآت دبلوماسية، إلى جانب ضبط مخازن أسلحة ومواد متفجرة في عدد من الدول الأوروبية.

وأكد أن اتخاذ قرارات عسكرية كبرى ستكون له تكاليف سياسية وأمنية، محذرًا من تصاعد معاداة السامية وانتشار نظريات المؤامرة، لكنه اعتبر أن القيادة الحقيقية تتطلب اتخاذ قرارات صعبة من أجل الأجيال المقبلة.