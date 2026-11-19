يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف القصف المكثف ضد إيران بالتعاون مع إسرائيل لمنع طهران من إعادة بناء قدراتها الصاروخية.

وقالت مصادر، وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، إن الرئيس الأمريكي كان يدرس شن حملة مشتركة لمدة تتراوح بين أربعة وسبعة أيام، بعد أن كثف بنيامين نتنياهو حملته لإقناع البيت الأبيض بأن العودة إلى الحرب الشاملة أمر ضروري.

وفي الأسابيع الأخيرة، أشار ترامب بقوة إلى أنه لا يفضل العودة إلى القتال، واصفاً الحرب الإيرانية بأنها "انتهت فعلياً" ومدعياً ​​تحقيق "نصر كبير جداً" .

كما أمر نائب الرئيس، جيه دي فانس، بوقف المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية بشأن برنامجها النووي.

جاء ذلك عقب هزيمة ساحقة مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي قبل أسبوعين. فقد الحزب سيطرته على الكونجرس، وهي نتيجة يُعزى سببها إلى حد كبير إلى الحرب التي رفعت من تكلفة المعيشة ودعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

ومع ذلك، أفادت كل من صحيفة نيويورك تايمز وموقع أكسيوس أن ترامب يفكر في شن حملة قصف كبيرة أخرى، بعد أن سمع معلومات استخباراتية جديدة حول تقدم إيران في إعادة بناء قدراتها الصاروخية.

جاء ذلك عقب زيارة قام بها رومان غوفمان، مدير الموساد والحليف الرئيسي لنتنياهو، إلى واشنطن، والذي أفادت التقارير بأنه مارس ضغوطاً قوية لصالح تجديد الإجراءات. كما حذرت إسرائيل البيت الأبيض من أن إيران تُحرز تقدماً في برامجها للأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

تمتلك الولايات المتحدة قوة عسكرية كبيرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملتي طائرات وسفينة هجوم برمائية في طريقها إلى منطقة العمليات.

بالإضافة إلى ذلك، ورد أن الولايات المتحدة قامت مؤخراً بإجلاء بعض الأفراد غير الأساسيين من المنطقة تحسباً لهجمات إيرانية مضادة، فضلاً عن تسليم بطارية أخرى من صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى إسرائيل.

نتنياهو "يدفع" ترامب لإعادة إشعال الحرب

من المعروف أن نتنياهو كان يضغط على ترامب لإعادة إشعال الحرب لعدة أشهر، بما في ذلك في عدة مناسبات قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية في أواخر أكتوبر، وبعد أن فقد أغلبيته في الحكم ، يدعو الآن أحزاب المعارضة للانضمام إليه في حكومة "وحدة وطنية"، مستشهداً بالتهديد القادم من إيران.

أثار نفتالي بينيت، زعيم أحد أحزاب المعارضة الإسرائيلية، تكهنات بأنه قد يكون على وشك الانشقاق وإعادة نتنياهو إلى منصب رئيس الوزراء يوم الأربعاء، عندما التقى رئيس الوزراء على انفراد لعدة ساعات، دون إبلاغ زملائه في المعارضة أولاً.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن التهديد الإيراني كان الموضوع الاسمي لاجتماعهم.

ومع ذلك، قالت مصادر لاحقاً إن بينيت لن يفكر في اتفاق لتقاسم السلطة مع نتنياهو إلا إذا كان ذلك يعني أن يتولى منافسه غادي آيزنكوت منصب رئيس الوزراء أولاً في ترتيب بالتناوب.

واستمرت الولايات المتحدة وإيران في تبادل الضربات الموضعية المتبادلة حول مضيق هرمز المتنازع عليه.

ومع ذلك، فإن إسرائيل، التي ستتعرض حتما لهجوم صاروخي باليستي وصاروخي متجدد من إيران إذا انضمت مجدداً إلى الحرب، لم تشارك في غارات جوية منذ أبريل.

يتواجد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية، في الشرق الأوسط وقد أجرى محادثات في إسرائيل مع كبار قادة جيش الدفاع الإسرائيلي هذا الأسبوع.

ومن المرجح أن تستهدف الضربات الأمريكية ترسانة الصواريخ الإيرانية، وقد تشمل أيضاً البنية التحتية الأساسية مثل منشآت الطاقة.

ولا يزال نتنياهو يعتقد أنه من الممكن إسقاط النظام الإيراني من خلال العمل العسكري، في حين أن خطاب ترامب في الأشهر الأخيرة ركز بشكل أكبر على البرنامج النووي الإيراني.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية لاحظوا زيادة في الجهود الإيرانية لتطوير قدراتها في مجال الأسلحة الكيميائية والبيولوجية.

وضغطت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بشكل مشترك على طهران في اجتماع مجلس إدارة الهيئة النووية التابعة للأمم المتحدة للسماح للمفتشين بالعودة إلى مواقعها النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل العام الماضي، متهمة طهران بـ "المماطلة".

لم تسمح إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى تلك المنشآت النووية منذ الضربات العسكرية التي استهدفتها في يونيو 2025.