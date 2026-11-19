نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

نشرة المرأة والمنوعات

سرطان عنق الرحم.. لماذا يعد التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري مهمًا للمراهقين

شيرين عبد الوهاب تتصدر السوشيال ميديا.. علامات تكشف تأثير الحالة النفسية على الجسم

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طبيب بارز يشرح كيف يمكن أن يزيد دواء أوزمبيك من خطر فقدان البصر.. تفاصيل

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دفاع مناعي خفي يحمي الأمعاء من سرطان القولون .. وعلماء يكشوف كيف يعمل

تقيس ضغطك في المنزل؟.. خطأ شائع يُعطيك نتيجة غير دقيقة ويؤثر على تشخيص ارتفاع الضغط

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تسهر وتتناول العشاء متأخرًا.. عادتان قد تهددان صحتك وتؤثران على النوم والوزن

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