اصيب شخص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم قطار وسيارة ربع نقل بمزلقان قرية العزيزية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم نقل المصاب الي مستشفي منيا القمح وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح يفيد إصابة شخص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.
وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته إثر وقوع حادث تصادم قطار وسيارة ربع نقل بمزلقان قرية العزيزية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم نقل المصاب الي مستشفي منيا القمح وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة له وتحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.