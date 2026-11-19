كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الإنترلوك والرصف بالخطة الاستثمارية للعام 2026 / 2027، بعدد من المناطق، وذلك بإجمالي مساحة بلغت 17 ألفا و250 مترا مسطحا وبتكلفة إجمالية قدرها 11 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ 100%.

شملت الأعمال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة بالشوارع المحيطة (بنادي الحسينية الرياضي – حي المعاشات)، بمساحة إجمالية 9450 متراً مسطحا، وبتكلفة 6 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال بمنطقة “حي المحجوب” بمساحة إجمالية 7800 متر مسطح، وبتكلفة 5 ملايين جنيه.

وأكد محافظ الشرقية استمرار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالشوارع وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.