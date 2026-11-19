أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، شنت حملات ميدانية مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة على حرم الطريق بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشوارع وتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأوضح المحافظ أن الحملات شملت مدينة الزقازيق، حيث تابع شعبان أبو الفتوح، رئيس المركز، أعمال رفع الإشغالات بمنطقة موقف ميت غمر، وإزالة تعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق، مع التنبيه على أصحاب المحال التجارية بالالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على الطريق العام.

وفي حي أول الزقازيق، قاد يسري راشد، رئيس الحي، حملة مكبرة بمحيط منطقة المحطة ومناطق متفرقة بنطاق الحي، أسفرت عن رفع الإشغالات وفك التكدسات المرورية التي تعوق حركة السير.

كما تابع محمد أبو هاشم، رئيس حي ثان الزقازيق، تنفيذ حملة بعدد من الشوارع شملت طلبة عويضة وعمر شاهين والمبرة وسور الاستاد وعبد العزيز علي، لرفع إشغالات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ديرب نجم، قاد أحمد ضاحي، رئيس المركز، حملة بشوارع النصر والعبور والعروبة، لإزالة الإشغالات والتعديات وفك التكدسات المرورية.

بينما تابع السيد عبد الرازق، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، أعمال الحملة بشارع سعد زغلول، لرفع الإشغالات والتأكيد على التزام أصحاب المحال بخطوط التنظيم.

وشهدت مدينة بلبيس حملة مكبرة بقيادة أشرف عامر، استهدفت شوارع بورسعيد وأبو بكر الصديق والسوق وميدان عبد الحليم محمود، وأسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين وإزالة التعديات التي تعوق حركة المواطنين.

وفي صان الحجر، تابع ممدوح أنور، رئيس المدينة، أعمال رفع الإشغالات بشارع القطاع بحي طيبة، فيما قاد سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، حملة مكبرة بشوارع بندر الحسينية، لإزالة التعديات وتحقيق السيولة المرورية.

كما امتدت الحملات إلى مدينة فاقوس، حيث تابع أيمن هيكل، رئيس المركز، أعمال رفع الإشغالات بموقف القرين ومحيط نقطة شرطة السوق وشارع النقراشي والمنشية ومجمع الشرطة.

وفي أبو حماد، تابع محمد الأباصيري، رئيس المركز، تنفيذ حملة بشوارع الجيش وسعد زغلول وحي الزهور، لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، بينما قاد محمد العوضي، رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، حملة بشوارع أحمد عرابي والجمهورية وبورسعيد، أسفرت عن إزالة إشغالات الباعة الجائلين والتعديات وفك التكدسات المرورية.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة، وتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن فرض هيبة القانون والحفاظ على حق المواطنين في استخدام الطريق وتحقيق السيولة المرورية والمظهر الحضاري اللائق بشوارع المحافظة.

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات لإعادة الانضباط والسيولة المرورية بالشرقية

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات لإعادة الانضباط والسيولة المرورية بالشرقية

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات لإعادة الانضباط والسيولة المرورية بالشرقية

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات لإعادة الانضباط والسيولة المرورية بالشرقية

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات لإعادة الانضباط والسيولة المرورية بالشرقية

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات لإعادة الانضباط والسيولة المرورية بالشرقية

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات لإعادة الانضباط والسيولة المرورية بالشرقية

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات لإعادة الانضباط والسيولة المرورية بالشرقية

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات لإعادة الانضباط والسيولة المرورية بالشرقية

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات لإعادة الانضباط والسيولة المرورية بالشرقية

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات لإعادة الانضباط والسيولة المرورية بالشرقية

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات لإعادة الانضباط والسيولة المرورية بالشرقية

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات لإعادة الانضباط والسيولة المرورية بالشرقية