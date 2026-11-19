تبدأ نقابة الصحفيين تلقى طلبات الراغبين فى حجز الوحدات السكنية الجديدة صباح الأحد.

وكانت نقابة الصحفيين أعلنت عن طرح 300 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات 80 مترًا، و100 متر، و160 مترًا، شاملة حصة في الأرض، وذلك ضمن مشروع "ويست تاون" المملوك لشركة عربية، بمبادرة وجهد من الزميل علاء عمران، الذي بدأ التواصل مع الشركة لعقد الاتفاق.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة العربية ونقابة الصحفيين، بعد موافقة مجلس النقابة، وتضمن البروتوكول تخفيض سعر الوحدة بنسبة 10% مع إمكانية السداد بنظام التمويل العقاري. وجاء التوقيع بعد العرض على مجلس النقابة، وبعد أن استعرض النقيب تفاصيل اللقاء والاتصالات، التي جمعته والزميل علاء عمران مع رئيس مجلس إدارة الشركة للوصول إلى العرض النهائي، مثمّنًا جهود الزميل في هذا الإطار.

ويُسدد مبلغ 50 ألف جنيه كدفعة مقدمة قبل التخصيص كجدية حجز، فيما يُدفع باقي المبلغ نقدًا عند التعاقد في حالة السداد الفوري، بالإضافة إلى وديعة الصيانة 11.5%، كما يمكن ضم الوحدة السكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، وتقسيط قيمة الوحدة على فترة تصل إلى 25 سنة، سيتم طرح 150 وحدة كمرحلة أولى، وفي حال انتهاء حجز الوحدات المخصصة للنقابة سيتم طرح 150 وحدة أخرى، وسوف يتم الاتفاق مع إدارة الشركة على تخصيص يوم للزملاء الراغبين في معاينة الوحدات.

ويبدأ حجز الوحدات يوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2026، وفقًا لأسبقية السداد، ويُسمح للزميل بحجز وحدة، ويوجد جدول كامل بأرقام وأسعار الوحدات والأوراق المطلوبة للتمويل العقاري بالنقابة. ضوابط الحجز:

1- يشترط أن يكون الزميل مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2026.

2- الحجز مفتوح لجميع الزملاء.

3- يسدد الزملاء مبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه على الحساب البنكي ببنك المصرف المتحد على الحساب رقم 1021626888002 فرع معروف للمعاملات الإسلامية.

4- يتم الحصول على إيصال سداد جدية الحجز من قبل لجنة الإسكان، ويسري لمدة خمسة أيام، ويعد الإيصال لاغيًا بعد هذا التاريخ.

5- في حالة استكمال الزميل لإجراءات التمويل العقاري مع البنك يتم تحويل مبلغ جدية الحجز للشركة المالكة للمشروع بعد موافقة الزميل كتابيًا على التحويل على أن يقوم الزميل بسداد باقي قيمة مقدم الحجز وقدره 20 % من إجمالي ثمن الوحدة.

6- وفي حالة تعذر الزميل في استكمال إجراءات التمويل العقاري لأي سبب ما يحق للزميل "فقط" التقدم بطلب لاسترداد جدية الحجز من النقابة.

7- يحق للزملاء التقدم بأوراق إجراءات التمويل العقاري لأقاربهم من الدرجة الأولى فقط.