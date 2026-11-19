استبعد مدير المخابرات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون، وجود هجوم سيبراني منسق أو مدعوم من دولة أجنبية وراء سلسلة الأعطال التقنية التي ضربت أنظمة وخدمات حيوية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن التحقيقات أظهرت أن تلك الوقائع منفصلة وترتبط بأعمال صيانة وتغييرات تقنية.

وقال كلايتون، خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، إن توقيت الأعطال المتزامنة قد يثير تساؤلات ومخاوف لدى الرأي العام، لكنه شدد على أن المراجعة الدقيقة للمعلومات المتاحة لم تكشف عن وجود صلة بينها أو ما يشير إلى تعرض البلاد لهجوم إلكتروني منظم.

وأضاف أن الانقطاعات التي شهدتها بعض الخدمات الأمريكية لا ترتبط بعملية واحدة، ولا توجد مؤشرات على وقوف جهة حكومية أجنبية وراءها، في وقت تواجه فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطًا متزايدة لتقديم توضيحات بشأن أسباب الاضطرابات وتأثيراتها على البنية التكنولوجية والخدمات الأساسية.

وشملت الأعطال توقفًا في حركة السفر الجوي على مستوى الولايات المتحدة، واضطراب خدمات شركة «مايكروسوفت»، بما أثر على البريد الإلكتروني، إلى جانب انقطاع مؤقت في شبكة وكالة الأمن القومي الأمريكية.

كما شهدت الفترة نفسها مشكلات تقنية طالت بعض العمليات المصرفية في بنك «جيه بي مورجان تشيس»، وخدمات شركة «أبل»، بينها «أبل باي» و«آي كلاود»، فضلًا عن عطل في أنظمة شركة «يونايتد إيرلاينز» تسبب في تأخير نحو 150 رحلة.

وفي سياق متصل، أشار كلايتون إلى ارتفاع مستوى التهديدات الإيرانية، لكنه لم يربط بينها وبين الأعطال التقنية التي شهدتها المؤسسات الأمريكية.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذه الوقائع بأنها مقلقة، مؤكدًا خلال تصريحات للصحفيين في مانيلا عدم وجود أدلة على ارتباطها بجهات خبيثة أو كونها هجمات متعمدة.

وتأتي هذه التصريحات وسط تنامي المخاوف من استغلال أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هجمات إلكترونية واسعة النطاق، بما يزيد التحديات أمام المؤسسات المعنية بحماية الأمن السيبراني والبنية التحتية الرقمية.