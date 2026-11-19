أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أن التوبة لا تقتصر على الندم على الذنوب طلبًا للمغفرة في الآخرة، وإنما تحمل معنى أوسع يرتبط بمراجعة النفس وتصحيح الأعمال وإصلاح أحوال الفرد والمجتمع، مشددًا على أن نهضة الأمة لا تتحقق بتوبة الفرد وحده، بل تحتاج إلى تحرك جماعي يقوم على الرجوع إلى الله والعمل بما أمر به.

وأوضح علي جمعة، في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الفهم المحدود للتوبة لا يعني أنه خطأ محض، وإنما يعكس قصورًا في إدراك معناها الواسع الذي أراده الله، مشيرًا إلى أن التوبة من الذنب تستلزم الإقلاع عنه، والندم على ارتكابه، والعزم على عدم العودة إليه، ورد حقوق العباد إذا تعلق الذنب بحقوقهم، أما ما كان متعلقًا بحق الله سبحانه وتعالى، فإن الله عفو غفور رحيم.

واستشهد عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون»، مؤكدًا أن التوبة لا تنتهي عند الاعتراف بالخطأ وطلب المغفرة، بل ينبغي أن تكون بداية لمراجعة مستمرة للنفس والأعمال وتصحيح المسار.

التوبة المستمرة سبيل إصلاح أحوال الأمة

وأشار علي جمعة إلى أن حصر التوبة في الجانب الأخروي أدى إلى تضييق معناها، موضحًا أن قوله تعالى: «يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى» يمكن فهمه في ضوء المعنى الواسع للتوبة باعتباره دعوة إلى المراجعة الدائمة، وتصحيح الأعمال، واستقامة الحياة، لافتًا إلى أن الإنسان يحتاج باستمرار إلى مراجعة جديدة وتوبة متجددة تعينه على إصلاح أحواله.

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى قادر على إصلاح الأحوال، وأن التغيير لا ينبغي أن يظل محصورًا في نطاق الفرد، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، موضحًا أن تقدم الأمة وقيامها برسالتها وتحقيق العزة والكرامة لها يتطلب أن يتحول الرجوع إلى الله إلى عمل جماعي، يأمر فيه المؤمن بالخير ويدعو غيره إلى الإصلاح.

وأكد أن من يتوب على المستوى الفردي يبارك الله له في حياته ويجعله من المفلحين، لكن أثر التوبة في الأمة لن يظهر على النحو المنشود إلا عندما تتحرك جماعة من الناس نحو الإصلاح والرجوع إلى الله، بما يسهم في استعادة الأمة قدرتها على أداء رسالتها.

معنى التوبة النصوح

وتطرق علي جمعة إلى قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا»، موضحًا أن وصف التوبة بأنها «نصوحًا» يرتبط بمعنى النصح، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الدين النصيحة»، كما ورد في صحيح مسلم.

ولفت إلى أن التوبة النصوح لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها مجرد توبة صادقة على المستوى الفردي، بل تتضمن معاني النصح والإخلاص والوعي، وتقتضي أن يكون المجتمع قادرًا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أساس من العلم والصواب والوعي والإخلاص، محذرًا من أن إغفال هذه المسؤولية كان سببًا في انهيار حضارات عديدة.

وأوضح أن التوبة التي تحقق مقاصدها ينبغي أن تكون خالصة لله وصادقة ومصحوبة بالهمة اللازمة لتغيير الأحوال إلى الأفضل، بما ينعكس على حياة الإنسان في الدنيا والآخرة، مؤكدًا أن الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، وبيده الملك والملكوت، وهو رب الدنيا والآخرة.

اختزال الدين يحجب مراد الله من أوامره

وشدد عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف على أن اختزال معاني التوبة والتوجيهات الدينية يمثل بترًا للمراد الإلهي من الأوامر والإرشادات، مؤكدًا ضرورة تحقيق التوازن بين الاهتمام بالدنيا والاستعداد للآخرة، دون أن يطغى أحد الجانبين على الآخر.

واختتم علي جمعة بالتأكيد على أهمية فهم مراد الله سبحانه وتعالى كما أراده، وعبادته على الوجه الذي شرعه، وعمارة الكون وفق ما أرشد إليه القرآن الكريم، مع تزكية النفس والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بما يحقق صلاح الفرد والمجتمع ويمنح الأمة القدرة على النهوض والقيام برسالتها.