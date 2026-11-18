قال الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من أعظم ما يضبط سلوك الإنسان في الدنيا أن يعلم أن الموت ليس نهاية الطريق، وأن وراءه بعثًا وحسابًا ووقوفًا بين يدي الله.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لو كان الموت هو نهاية الإنسان، لهان الأمر؛ يفعل الإنسان ما يشاء، ويظلم من يشاء، ويأكل حقوق الناس، ويفسد في الأرض، ثم ينتهي كل شيء بالموت.

واشار إلى أن لكن الحقيقة أننا بعد الموت سنُبعث، وبعد البعث سنُحاسب، وسيقف كل إنسان بين يدي الله مسؤولًا عما قدَّم وأخَّر.

الإيمان باليوم الآخر

فالإيمان باليوم الآخر ليس فكرة بعيدة عن الحياة، بل هو الذي يضبط الحياة؛ فيجعل الإنسان يراجع كلامه، وعمله، وماله، ومواقفه، ويعلم أن ما خفي عن الناس لا يخفى عن رب العالمين.

ومن صدَّق بالبعث والحساب لم يبع دينه من أجل منفعة عارضة، ولم يجعل الدنيا غايته، ولم يظن أن قوته أو سلطانه سيمنعانه من الوقوف بين يدي الله.

قال تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ فماذا نفعل؟ أنترك أنفسنا لأهوائها، ونعيش كأن الدنيا هي النهاية، أم نصدِّق ربنا ونسير على نهجه؟

إن المؤمن لا ينظر إلى الدنيا وحدها، بل ينظر إلى المصير، ويعلم أن وراء كل اختيار حسابًا، ووراء كل عمل جزاءً.

فلا تعش للدنيا وكأنها النهاية؛ فإن الموت انتقال، وبعده بعث وحساب ووقوف بين يدي الله.