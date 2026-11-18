قررت جهات التحقيق المختصة تجديد حبس مذيع الطالبية المتهم بقتل طفليه داخل مسكن الأسرة في الجيزة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

واصلت نيابة حوادث جنوب الجيزة تحقيقاتها في جريمة مقتل الطفلين عبد الرحمن وعبد الله، على يد والدهما المذيع بمنطقة الطالبية، واستمعت إلى أقوال شقيقهما الأصغر، البالغ من العمر 6 سنوات، والذي كشف تفاصيل مؤلمة عن اللحظات التي سبقت مقتل شقيقيه، بالتزامن مع استمرار جهود البحث عن جثمان أحد الضحيتين، بعدما اختفى من موقع الدفن الذي أرشد عنه المتهم.

شهادة الطفل الأصغر تكشف تفاصيل الجريمة

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال الطفل، الذي كان نائمًا داخل إحدى غرف الشقة وقت وقوع الجريمة، قبل أن يستيقظ على أصوات صرخات شقيقيه، ويشاهد من خلال فتحة صغيرة في باب الغرفة والده وهو يعتدي عليهما بالضرب.

وروى الطفل أمام جهات التحقيق تفاصيل ما شاهده، موضحًا أنه ظل يراقب ما يحدث من خلف الباب، بعدما أفزعته أصوات استغاثة شقيقيه، في مشهد قاسٍ عاشه طفل لم يتجاوز السادسة من عمره.

وتسعى النيابة من خلال سماع أقوال الطفل إلى استكمال الصورة الكاملة للواقعة، والوقوف على تسلسل الأحداث داخل مسكن الأسرة، وما تعرض له المجني عليهما قبل وفاتهما.

لغز الجثمان المفقود يعقد التحقيقات

وفي تطور آخر، لا يزال اختفاء جثمان أحد الطفلين يمثل لغزًا جديدًا في القضية، بعدما انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة المتهم إلى المنطقة الصحراوية بمدينة السادس من أكتوبر، التي أرشد عنها باعتبارها مكان دفن الجثمان.

إلا أن المفاجأة كانت في عدم العثور على الجثمان بالموقع المحدد، حيث عثرت القوات على قطعة من القماش يُشتبه في كونها جزءًا من ملابس الطفل، دون العثور على أي أثر لجثمانه.

وأثار اختفاء الجثمان تساؤلات حول مصيره، خاصة أن المتهم سبق أن أرشد عن مكان دفنه، بينما تواصل الأجهزة الأمنية أعمال التمشيط والفحص بالمحيط الصحراوي، للوصول إلى أي خيوط تقود إلى مكانه.

وتبحث جهات التحقيق عدة احتمالات بشأن اختفاء الجثمان، من بينها احتمال قيام حيوانات ضالة بسحبه من موقع الدفن إلى مكان آخر، وهو ما يستلزم توسيع نطاق البحث وفحص المنطقة المحيطة.