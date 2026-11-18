تستمر لليوم الرابع على التوالي، عمليات البحث عن جثمان طفل مذيع الطالبية الذي أرشد عن مكان دفنه في صحراء مدينة 6 أكتوبر عقب إنهاء حياته وشقيقه الآخر إثر وصلة من الضرب والتعذيب بحجة التأديب وتقويم السلوك.

وكشف المستشار على عكاشة المحامي دفاع والدة الضحيتين أن فريق من النيابة العامة رفقة الطب الشرعي وحراسة مشددة تتجه إلى المكان الذي أرشد عنه المتهم محمد.ا واعترف بدفن نجله عبد الله البالغ من العمر 9 سنوات به عقب وفاته متأثرا بالإصابات التي لحقت به جراء ضربه وتعذيبه له منذ يوم 3 نوفمبر، وتم توسيع نطاق البحث عن الجثمان بعد العثور على قطعة قماشية فقط في مكان الدفن ولم يتم العثور على الجثة كما تم زيادة عدد الكلاب البوليسية لاتساع منطقة التمشيط.

ويتولى رجال الطب الشرعي البحث عن أية أشلاء آدمية وسط تلك المنطقة الصحراوية ترجيحا لتعرض الجثمان لنهش الكلاب الضالة.

وأعاد اختفاء الجثمان القضية إلى دائرة جديدة من الغموض، بعدما كانت أسرة الطفل تنتظر العثور على جثمانه لاستلامه ومواراته الثرى، إلا أن رحلة البحث انتهت بمفاجأة صادمة، بعدما لم تجد القوات سوى بقايا من ملابسه في المكان الذي حدده الأب.

وتشير الترجيحات الأولية إلى احتمالية وصول حيوانات ضالة إلى مكان الدفن وسحب الجثمان إلى موقع آخر، خاصة أن المنطقة صحراوية ومفتوحة، وهو ما دفع جهات البحث إلى توسيع نطاق التمشيط وفحص الأماكن المجاورة، بالتزامن مع فحص قطعة القماش التي عُثر عليها بالموقع.

وتعمل الأجهزة الأمنية على التحقق من صحة رواية المتهم بشأن مكان دفن نجله، وكشف ملابسات اختفاء الجثمان، وما إذا كانت الحيوانات الضالة وراء نقله من موقع الدفن أم أن هناك تفاصيل أخرى لم تتكشف بعد.

تفاصيل جريمة مذيع الطالبية

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اتهام مقدم برامج تليفزيونية بإنهاء حياة طفليه داخل مسكن الأسرة بمنطقة الطالبية، بعد التعدي عليهما بالضرب، ما أسفر عن وفاة الطفلين، أحدهما داخل المستشفى متأثرًا بإصاباته، والآخر الذي قال المتهم إنه دفنه في منطقة صحراوية بمدينة السادس من أكتوبر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول في البداية إبعاد الشبهة الجنائية عن نفسه، قبل أن تتكشف ملابسات الواقعة ويقر باعتدائه على طفليه، فيما قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع تفاصيل الجريمة.