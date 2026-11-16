دفن أحدهما بالصحراء وادعى تعرض الآخر لحادث.. القصة الكاملة لجريمة مذيع الطالبية

لم تكن صرخات الطفلين عبد الرحمن وعبد الله، داخل شقة الأسرة بمنطقة الطالبية غرب الجيزة، مجرد مشاجرة عابرة بين شقيقين صغيرين، كما قد يبدو الأمر في ظاهره، لكنها كانت بداية مأساة انتهت بمقتل صغيرين لم يتجاوز أكبرهما العاشرة من عمره، بعدما تحول الأب من شخص يفترض أن يكون مصدر الأمان لهما إلى المتهم الأول في إنهاء حياتهما.

داخل منزل الأسرة، وقعت الجريمة التي هزت منطقة الطالبية، والمتهم فيها الأب محمد «أ. أ»، البالغ من العمر نحو 40 عامًا، مذيع بقناة الحدث اليوم الفضائية، إلى جانب عمله مدربًا لرياضة كمال الأجسام، بعدما كشفت التحقيقات والتحريات عن اتهامه بالاعتداء على طفليه بالضرب، قبل أن تتكشف تفاصيل أكثر قسوة بشأن محاولته إخفاء ما حدث لهما .

خلافات أسرية وغياب الأم

لم تكن الحياة داخل الأسرة مستقرة خلال الفترة السابقة على الجريمة، إذ كشفت التحقيقات عن وجود خلافات زوجية بين المتهم وزوجته الثانية، والدة الطفلين، التي تنتمي إلى إحدى قرى محافظة المنيا.

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، غادرت الأم منزل الزوجية منذ أكثر من 7 أشهر، على خلفية خلافات متكررة تتعلق بطريقة معاملة الزوج وتصرفاته، لتبتعد عن المنزل الذي بقي فيه الطفلان مع والدهما، ومع غياب الأم، ظلت تفاصيل الحياة اليومية داخل المنزل بعيدة عن أعينها، حتى وقعت المأساة التي انتهت بفقدان طفليها.

مشادة داخل المنزل تتحول إلى جريمة

وفقًا للتحقيقات، بدأت الواقعة باعتداء الأب على نجله الأكبر عبد الرحمن، البالغ من العمر 10 سنوات، بعدما نشبت خلافات داخل المنزل، وتبين أن المتهم تعدى على الطفل بالضرب، ثم دفعه بقوة، فاصطدم رأسه بحائط خرساني وسقط فاقدًا الوعي، وسط إصابات بالغة الخطورة، ولم يتوقف الأمر عند الطفل الأكبر، إذ امتد الاعتداء إلى شقيقه الأصغر عبد الله، البالغ من العمر 8 سنوات، الذي تعرض بدوره للضرب وأصيب بإصابات خطيرة في الرأس.

وأظهرت الفحوص الطبية تعرض عبد الرحمن لنزيف حاد بالمخ، إلى جانب إصابات متفرقة لحقت بشقيقه الأصغر، لكن المأساة لم تنته عند لحظة الاعتداء، إذ بدأت بعدها محاولات الأب للتعامل مع آثار ما حدث، وسط تطورات كشفتها التحريات بشأن وفاة الطفلين ومصير جثمانيهما.

ادعاء حادث سير يكشف الحقيقة

في محاولة لإبعاد الشبهة الجنائية، قدم الأب رواية تفيد بتعرض نجله لحادث سير، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقضى الطفل الأكبر فترة داخل المستشفى، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويفارق الحياة متأثرًا بإصاباته، بعد نحو 10 أيام من الواقعة، لكن الرواية التي قدمها الأب لم تقنع الفريق الطبي، بعدما كشفت الفحوص وجود إصابات وآثار اعتداء لا تتفق مع طبيعة الإصابات المعتادة في حوادث الطرق، وهنا بدأت خيوط الواقعة تتكشف، بعدما جرى إخطار الجهات المختصة للاشتباه في وجود شبهة جنائية وراء إصابات الطفل ووفاته.

جثمان في الصحراء ومحاولة لإخفاء الجريمة

لم تتوقف المفاجآت عند وفاة الطفل الأكبر داخل المستشفى، إذ كشفت التحريات عن واقعة أكثر مأساوية تتعلق بشقيقه الأصغر، فبحسب التحقيقات، توفي الطفل الثاني متأثرًا بالاعتداء الذي تعرض له، بينما اتهمت التحريات الأب بمحاولة إخفاء جريمته، من خلال نقل جثمان الصغير إلى منطقة صحراوية بمدينة 6 أكتوبر ودفنه هناك بعيدًا عن أعين المحيطين به.

الطب يكشف كذب الرواية والأب يسقط في قبضة الأمن

مع ظهور التناقض بين رواية الأب وطبيعة الإصابات، بدأت الأجهزة الأمنية بالجيزة في تكثيف تحرياتها لكشف حقيقة ما تعرض له الطفلان.

وجرى تشكيل فريق بحث لفحص ملابسات الواقعة، ومراجعة التفاصيل المتعلقة بنقل الطفل إلى المستشفى، إلى جانب الاستماع إلى أقوال الشهود وفحص الأدلة المتاحة.

كما كشفت التحقيقات عن مراجعة مقاطع كاميرات المراقبة، وتتبع تحركات الأب خلال الفترة المرتبطة بالواقعة، فضلًا عن فحص ملابسات نقل الطفل إلى المستشفى.

وبمواجهة الأب بما توصلت إليه التحريات، أقر بارتكاب الاعتداء على طفليه، مبررًا تصرفه بأنه كان يرغب في تأديبهما وتقويم سلوكهما.

النيابة تعاين مسرح الجريمة وتستمع للشهود

ومع انتقال القضية إلى النيابة العامة، بدأت التحقيقات الموسعة لكشف جميع تفاصيل الواقعة، حيث انتقل فريق التحقيق لمعاينة مسرح الجريمة داخل مسكن الأسرة بمنطقة الطالبية، ووضع تصور لكيفية وقوع الاعتداء ومطابقة ذلك مع أقوال المتهم.

كما جرى الاستماع إلى أقوال عدد من الشهود والجيران، بعدما تحدثت المعلومات المنشورة عن سماع أصوات صراخ الطفلين وقت الواقعة.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثماني الطفلين، وبيان أسباب الوفاة وطبيعة الإصابات التي لحقت بهما، وتحديد ما إذا كانت هناك إصابات أخرى ساهمت في حدوث الوفاة.

كما قررت حبس الأب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص الأدلة والتقارير الطبية واستكمال سماع الشهود.

قناة الحدث اليوم تنهي علاقتها بالمتهم

وعلى خلفية الواقعة، أعلنت إدارة قناة الحدث اليوم إنهاء علاقة العمل مع أحد المتعاقدين معها بصورة نهائية، على خلفية الاتهامات المتعلقة بوفاة طفليه وما أثير بشأن تعرضهما للاعتداء.

وأكدت إدارة القناة رفضها لجميع أشكال العنف ضد الأطفال، مشددة على احترامها الكامل لجهات التحقيق والقضاء، وثقتها في كشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.