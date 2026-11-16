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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أردا جولر يتألق أمام فرنسا ويحظى بإشادة زيدان ودي بروين

أردا جولر
أردا جولر
حمزة شعيب

واصل أردا جولر، نجم ريال مدريد ومنتخب تركيا، جذب الأنظار بفضل مستوياته المميزة، بعدما قدم أداءً لافتاً خلال مواجهة منتخب بلاده أمام فرنسا، رغم الخسارة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية.

وكان جولر أبرز العناصر التركية خلال اللقاء، بعدما لعب دوراً محورياً في المحاولات الهجومية لمنتخب بلاده، حيث صنع الهدف الوحيد لتركيا، كما سجل هدفاً آخر تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وسلطت صحيفة «ماركا» الإسبانية الضوء على التطور الكبير في مستوى لاعب ريال مدريد، مؤكدة أنه لم يعد مجرد موهبة شابة تنتظر إثبات نفسها، بل أصبح لاعباً قادراً على صناعة الفارق مع ناديه ومنتخب بلاده.

وأشارت الصحيفة إلى أن جولر ساهم في تسجيل 9 أهداف خلال آخر 8 مباريات له بقميصي ريال مدريد ومنتخب تركيا، بعدما أحرز 5 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، في أرقام تعكس تأثيره الهجومي المتزايد.

ولم يقتصر الإشادة بموهبة اللاعب التركي على الصحافة الإسبانية، بل امتدت إلى نجوم ومدربي كرة القدم، حيث أشاد زين الدين زيدان بإمكانياته عقب مواجهة فرنسا وتركيا، قائلاً: «لم أتفاجأ بأداء منتخب تركيا، فهم يظهرون بشكل رائع عندما تكون الكرة معهم، وبالتحديد أردا جولر، فهو لاعب جيد جداً».

كما سبق أن أثنى النجم البلجيكي كيفن دي بروين على قدرات جولر، واصفاً إياه باللاعب الرائع، مشيراً إلى أنه يلعب لأحد أفضل الأندية في العالم، ويعد من بين اللاعبين المميزين على الساحة الدولية.

واستعرضت «ماركا» أيضاً أرقام جولر في دوري الأمم الأوروبية، حيث يعد أكثر اللاعبين حصولاً على الأخطاء، وثاني أكثر اللاعبين تسديداً، ورابع أكثر اللاعبين صناعة للفرص برصيد 5 فرص، إلى جانب إكماله 114 تمريرة ناجحة في الثلث الأخير من الملعب.

وفي سياق متصل، تصاعدت المطالب داخل الصحافة التركية بمنح جولر شارة قيادة المنتخب الوطني، بدلاً من هاكان تشالهان أوغلو، بعدما أظهر اللاعب، رغم بلوغه 21 عاماً فقط، شخصية قيادية وقدرة كبيرة على تحمل المسؤولية.

ورغم النتائج السلبية التي يمر بها المنتخب التركي في البطولة، فإن تألق جولر يظل أحد أبرز المكاسب، في وقت تتزايد فيه التوقعات بشأن مستقبله وقدرته على التحول إلى أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

أردا جولر ريال مدريد منتخب تركيا

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