إصابة إسرائيليين في حادث دهس عند حاجز عسكري بالضفة الغربية

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه يحقق في تقارير عن حادثة دهس سيارة بالقرب من مفترق طرق تابواه في الضفة الغربية قبل قليل.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية، عن إصابة شخصين بجروح في عملية دهس عند حاجز عسكري جنوب نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، عن مسعفين، قولهم إن سيارة مسرعة انطلقت باتجاه مستوطنين في بؤرة استيطانية غير قانونية بالمنطقة، مما تسبب في إصابة اثنين منهم بجروح طفيفة، ثم لاذ السائق بالفرار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم إرسال قوات إلى مكان الحادث حيث يجري مراجعة تفاصيل الحادث.