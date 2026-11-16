وزير العدل يستقبل المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو» بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة

استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، دارين تانج، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، في مقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، ونخبة من القضاة المشاركين في البرامج التدريبية للمنظمة، وعدد من قيادات وزارة العدل.

مباحثات لاعتماد برنامج 2027 لتدريب القضاة على منازعات الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي

وعقد المستشار وزير العدل اجتماعاً مغلقاً مع المدير العام لمنظمة «ويبو» ورئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية؛ تناول سبل تطوير التعاون في مجالات التدريب القضائي، وتعزيز التخصص في منازعات الملكية الفكرية والوسائل البديلة لتسويتها، فضلا عن مناقشة ملامح برنامج العمل المشترك المقترح لعام 2027.

حصاد 4 سنوات من الشراكة المثمرة بين وزارة العدل ومنظمة «ويبو»

وعقب الاجتماع المغلق، شهد الحضور فيقاعة الاحتفالات بالوزارة، استعراضاً شاملاً لحصاد 4 سنوات من الشراكة المثمرة بين الوزارة والمنظمة والجهاز المصري للملكية الفكرية؛ من خلال عرض تقديمي تم فيه استعراض الإنجازات المحققة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية عام 2022، والتي شملت برامج التعليم القضائي المستمر، والتدريب عن بُعد للقضاة الجدد وقضاة المحاكم الاقتصادية، وعقد المؤتمرات الدولية كالمؤتمر الإقليمي الأول للملكية الفكرية ومؤتمر الذكاء الاصطناعي التوليدي، فضلاً عن المشاركة الفاعلة للقضاة المصريين في «منتدى ويبو للقضاة» بجنيف.

كما استعرض ممثلو القضاة المشاركين في الدورات التدريبية، تجاربهم العملية في مجال الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، مشيدين بإطلاق مسابقات متخصصة لطلاب الجامعات لنشر ثقافة الملكية الفكرية لدى الأجيال الجديدة، وطالبوا بإعداد «فهرس لغوي وقانوني موحد لمصطلحات الملكية الفكرية».

وخلال كلمته، أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن حماية حقوق الملكية الفكرية تُعد محركاً رئيسياً لتشجيع الإبداع وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج؛ موضحاً أن اطمئنان المبتكر إلى صون ثمرة جهده، وثقة المستثمر في وضوح الحماية القانونية؛ هما الأساس لنقل الأفكار من حيز التجربة إلى ميدان الإنتاج.

وأشار إلى أن برنامج العمل المقترح لعام 2027 يتضمن مؤتمرات متخصصة ودورات تدريبية وورش عمل في قضايا براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والأدلة الإلكترونية، والوساطة والتحكيم، مع إعداد دليل إرشادي وتأهيل نخبة من القضاة كمدربين في هذا التخصص الدقيق.

ونوه بعراقة التشريعات المصرية في هذا المجال، معرباً عن اعتزازه بما حققه قضاة مصر من تميز ملموس في استيعاب وتطبيق معايير الملكية الفكرية.

ومن جهته، أعرب دارين تانج، المدير العام لمنظمة «ويبو»، عن سعادته بالعودة إلى مصر، مستذكرا زيارته عام 2022 التي شهدت إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتخريج 200 قاضٍ في برامج المنظمة.

وأشاد بالطفرة التي حققتها الدولة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية، لا سيما تخصيص 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير، وتقدُّم مصر للمركز الـ 83 في مؤشر الابتكار العالمي، وتصدرها أفريقيا والوطن العربي في تسجيل العلامات التجارية، ودخول القاهرة قائمة أفضل 100 تجمع للابتكار عالمياً كأول مدينة أفريقية تحقق هذا الإنجاز.

كما أثنى على ريادة مصر كأول دولة عربية تنشر أحكامها القضائية، الصادرة عن محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، في منازعات الملكية الفكرية باللغة العربية على منصة «ويبوليكس» (WIPO Lex)، مؤكداً أن القضاء المصري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق اليقين القانوني ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الابتكار.

بدوره، ثمَّن الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، التعاون الوثيق مع وزارة العدل ومنظمة «ويبو»، مؤكداً أن الملكية الفكرية أصبحت ركيزة للتنافسية الاقتصادية والصناعات الإبداعية، وأن فعالية أي إصلاح تشريعي أو مؤسسي تظل مرهونة بوجود قضاء متخصص وقادر على إنفاذ الحقوق ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وفي ختام الفعاليات، أهدى المستشار وزير العدل، درع الوزارة التذكاري لـ «دارين تانج»؛ تقديرا لجهوده في دعم التعاون المشترك، أعقبه التقاط صورة جماعية للحضور.

وأكدت وزارة العدل حرصها الدائم على البناء على ما تحقق من نتائج مثمرة، والمضي قدما في تنفيذ برامج التعاون المستقبلي بما يرتقي بالأداء القضائي ويحمي حقوق الملكية الفكرية.