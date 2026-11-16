مصطفى يونس: مباراة بيراميدز طوق النجاة للأهلي

أكد مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق، أهمية مواجهة بيراميدز المقبلة أمام القلعة الحمراء.

وقال مصطفى يونس، في تصريحات تليفزيونية: «مباراة بيراميدز ستكون طوق النجاة للنادي الأهلي كله، بداية من رئيس النادي حتى أصغر فرد في النادي».

وتابع يونس، نجم الأهلي السابق، أن الجدل المثار حول الهداف التاريخي لمنتخب مصر لن يقلل من قيمة حسام حسن أو محمد صلاح، مشددًا على أن كليهما يمتلك تاريخًا كبيرًا مع الكرة المصرية.

وأوضح: «أزمة الهداف التاريخي لمنتخب مصر لا هتزود حسام حسن ولا محمد صلاح، والاتنين مصريين وكبار جدًا ومن أفضل اللاعبين في مصر».

وأضاف: «لا أحد يقدر ينكر تاريخ حسام حسن، ومحمد صلاح أيقونة تاريخ منتخب مصر».