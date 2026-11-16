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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة نجم يوفنتوس واستبعاده من قائمة كوسوفو قبل مباراة أيرلندا بدوري الأمم الأوروبية

إيدون زيجروفا
إيدون زيجروفا
أ ش أ

يواجه نادي يوفنتوس قلقاً إضافياً بشأن الإصابات، بعد تأكيد انسحاب الجناح إيدون زيجروفا، من تشكيلة منتخب كوسوفو صباح اليوم الاثنين، قبل مباراة منتخب بلاده مع أيرلندا غداً الثلاثاء ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وما تزال طبيعة الإصابة غير واضحة تماماً، ومن المتوقع أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية إضافية في تورينو غداً الثلاثاء.

وتستمر معاناة يوفنتوس فيما يتعلق بقائمة الإصابات، حيث انضم إليها زكي شيليك نجم المنتخب التركي الذي تعرض للإصابة أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة فرنسا أمس الأحد، والتي انتهت بخسارة الأتراك بهدفين مقابل هدف.

كما اضطر بيير كالولو للانسحاب من تشكيلة المنتخب الفرنسي مع بداية فترة التوقف الدولي في نوفمبر الجاري، بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال تعادل يوفنتوس 2-2 مع فيورنتينا، وذلك قبيل الجولة الأخيرة من مباريات دوري الأمم الأوروبية.

وينضم هؤلاء اللاعبون إلى قائمة المصابين التي تضم أيضاً كينان يلدز وكيفرين تورام ومانويل لوكاتيلي وفرانسيسكو كونسيساو ونيكو جونزاليس.

وتشير بعض الأنباء إلى أن إصابتي شيليك وزيجروفا لا تدعوان لقلق كبير، لكن سيتم الكشف عن تفاصيل أدق بعد خضوعهما للفحوصات الطبية غداً الثلاثاء.

وسيخوض يوفنتوس مباراته القادمة في الدوري الإيطالي أمام فينيتسيا الأحد المقبل.

نادي يوفنتوس إيدون زيجروفا منتخب كوسوفو دوري الأمم الأوروبية

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