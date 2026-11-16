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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تؤكد دعمها لمشروع أوروبي لتطوير نظام دفاع مضاد للتهديدات فرط الصوتية

نظام دفاع مضاد للتهديدات
نظام دفاع مضاد للتهديدات
أ ش أ

أكدت فرنسا دعمها لمشروع الاتحاد الأوروبي "HYDIS" (دراسة نظام اعتراض الصواريخ الدفاعية فرط الصوتية)، الذي يهدف إلى تصميم نظام الدفاع الأوروبي المستقبلي لمواجهة التهديدات فرط الصوتية، وذلك بمشاركة عدد من الدول والشركات الصناعية الأوروبية المتخصصة في مجال الصواريخ.

وذكرت وزارة الجيوش والمحاربين القدامى الفرنسية، في بيان اليوم الاثنين، أن وزيرة القوات المسلحة والمحاربين القدامى كاثرين فوترين أعادت تأكيد دعم فرنسا لهذا الاتحاد، على هامش معرض "يورونافال" (Euronaval)، الذي أقيم خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الاتحاد، الذي تتولى شركة "MBDA" تنسيقه، يجمع أبرز الخبرات والكفاءات في الاتحاد الأوروبي في مجال الصواريخ، ويستهدف تطوير نظام الدفاع الأوروبي المستقبلي لمواجهة التهديدات فرط الصوتية.

وأضافت أن العرض الصناعي الخاص بالمشروع، استجابةً للدعوة إلى تقديم عروض ضمن برنامج عام 2026 لصندوق الدفاع الأوروبي (FED 26)، قُدّم في 29 سبتمبر 2026، بدعم من دول (بلجيكا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا واليونان وإيطاليا وليتوانيا وهولندا وبولندا وجمهورية التشيك والسويد)، التي وقعت خطاب نوايا أو خطابات دعم، وستشارك في التمويل المشترك للمشروع.

وأشارت إلى أن المشروع، الذي يضم العديد من الشركاء الصناعيين من مختلف أنحاء أوروبا، يهدف إلى مواصلة أعمال تصميم صاروخ اعتراضي جديد قادر على العمل على ارتفاعات شاهقة للغاية، لمواجهة التهديدات فرط الصوتية القابلة للمناورة والصواريخ الباليستية، وذلك من خلال تطوير واختبار عدد من النماذج التكنولوجية التجريبية، تشمل أنظمة الدفع والتوجيه والصاروخ النهائي ومختبر المعارك سواء على الأرض أو أثناء الطيران.

ولفتت إلى أن تجارب الطيران ستُجرى انطلاقًا من قاعدة "أندويا" في النرويج، التي تُعد موقعًا مرجعيًا لإطلاق الصواريخ الاستكشافية وإجراء التجارب المتعلقة بالسرعات العالية والفضاء.

وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية أن هذا الاتحاد يعكس الارتباط الأوروبي الوثيق بالمشروع، وإرادة الدول المشاركة في الإسهام في بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية دفاعية أوروبية استراتيجية، تتمتع بالسيادة والاستقلالية، بما يسهم في تعزيز أمن الأراضي الأوروبية.

فرنسا مشروع الاتحاد الأوروبي اعتراض الصواريخ الدفاعية

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