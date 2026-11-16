تركيا وأوزبكستان تبحثان سُبل تعزيز التعاون الدفاعي

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بحثت أوزبكستان وتركيا، اليوم الإثنين، سُبل تعزيز التعاون الدفاعي وتوسيع العلاقات العسكرية الثنائية، خلال مباحثات أجراها مسؤولون عسكريون رفيعو المستوى في العاصمة طشقند، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الأوزبكية.

وذكرت وزارة الدفاع الأوزبكية -في بيان- "أن وزير الدفاع الأوزبكي الجنرال بوتير كودراتخودجاييف استقبل وفدًا عسكريًا تركيًا برئاسة رئيس هيئة الأركان التركية العامة الجنرال سلجوق بيرقدار أوغلو بمقر الوزارة".

وبحث الجانبان خلال الاجتماع الوضع الراهن للتعاون الدفاعي بين البلدين، كما قيما التقدم المُحَرز حتى الآن في تطوير علاقات التعاون الثنائي في هذا القطاع.

كما أشار البيان إلى أن الجانبين بحثا معًا أيضًا سُبل الاستفادة بصورة أكثر فاعلية من فرص التعاون القائمة، وتعزيز العلاقات الثنائية، واستحداث مجالات جديدة للشراكة العسكرية.