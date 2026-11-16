في عيد ميلاده.. إنجازات السير مجدي يعقوب العالمية والمحلية| اخترع عمليات جديدة

يحتفل السير مجدي يعقوب، طبيب القلب العالمي، اليوم بعيد ميلاده فهو من مواليد 16 نوفمبر 1935، وهو من أشهر الأطباء المصريين.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن مسيرة السير مجدي يعقوب الطبية وذلك وفقا لما رصدته مؤسسة القلب الأمريكية.





​يُعد السير مجدي يعقوب أحد أبرز جراحي القلب والصدر في التاريخ الحديث، حيث امتدت مسيرته الطبية والبحثية لأكثر من ستة عقود، أسهم خلالها في إنقاذ آلاف الأرواح وتطوير تقنيات جراحية غيّرت مستقبل طب القلب عالمياً.



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تأسيس أكبر مركز لزراعة القلب والرئة في العالم

​انضم السير مجدي يعقوب إلى مستشفى هيرفيلد في المملكة المتحدة عام 1973، ونجح في تحويله إلى أحد أهم المراكز المتخصصة في زراعة الأعضاء على مستوى العالم وتحت قيادته، أجرى فريق المستشفى أكثر من 2,500 عملية زراعة قلب ورئة، ليصبح البرنامج الأكثر نشاطاً ونجاحاً عالمياً في هذا المجال.



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ريادة عمليات زراعة القلب والرئة معاً

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حقق الدكتور مجدي يعقوب إنجازاً طبياً فارقاً عام 1983 بإجرائه أول عملية ناجحة في المملكة المتحدة لزراعة قلب ورئة معاً لمريض يعاني من فشل حاد في كليهما، مما فتح باب الأمل لآلاف المرضى الذين لم تكن لديهم أي خيارات علاجية سابقة.

تطوير جراحة تبديل الشرايين للأطفال

​ابتكر الدكتور مجدي يعقوب وطوّر تقنيات جراحية رائدة لعلاج عيوب القلب الخلقية المعقدة لدى حديثي الولادة، وأبرزها عملية "تبديل الشرايين" لعلاج انقلاب الشرايين الكبرى لدى الأطفال الرضع، وهي جراحة دقيقة للغاية حولت مرضاً كان قاتلاً في السابق إلى حالة قابلة للشفاء الكامل، وأصبحت معياراً طبياً معتمداً في مستشفيات العالم.



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ابتكار عملية روس وتطوير صمامات القلب

​ساهم يعقوب بشكل محوري في تطوير جراحات إصلاح واستبدال صمامات القلب، لا سيما تقنية روس التي تعتمد على استخدام الصمام الرئوي للمريض نفسه لاستبدال الصمام الأورطي التالف، وهو ما يجنّب المرضى، خاصة الشباب والأطفال، الحاجة لتناول أدوية سيولة الدم مدى الحياة كما قاد أبحاثاً متقدمة في هندسة الأنسجة لتطوير صمامات قلب حيوية تنمو مع نمو جسم الطفل.



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أبحاث قصور القلب وأجهزة المساعدة

​بصفته أستاذاً لجراحة القلب والصدر في المعهد الوطني للقلب والرئة التابع لكلية إمبريال كوليدج لندن، قاد يعقوب أبحاثاً رائدة حول استخدام أجهزة المساعدة البطينية مضخات القلب الصناعية، مما سمح لبعض القلوب المريضة بالراحة واستعادة وظيفتها الطبيعية دون الحاجة إلى عملية زراعة قلب كاملة.



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العمل الإنساني وتأسيس مراكز القلب الخيرية



​لم تقتصر إنجازات السير مجدي يعقوب على غرف العمليات في بريطانيا، بل امتدت إلى العمل الإنساني العالمي:

​أسس جمعية “سلسلة الأمل” الخيرية في المملكة المتحدة عام 1995، لتقديم جراحات القلب المنقذة للحياة للأطفال في الدول النامية ومناطق النزاعات وتدريب الكوادر الطبية المحلية.



​أنشأ مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ومركز أسوان للقلب في مصر عام 2009، لتقديم الرعاية الطبية والجراحية المجانية بأعلى المعايير العالمية للمرضى غير القادرين، وتدريب جيل جديد من الأطباء والباحثين