قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيد علي عن واقعة مذيع الطالبية: ده حد قدم حلقة أو اتنين وغلط.. أنا والقناة وزملائي مالنا؟
مدبولي: الدولة المصرية تنظر إلى الملكية الفكرية كركيزة أساسية لبناء اقتصاد المعرفة
ماذا يحدث في البنوك الآن؟| تراجع أسعار الدولار واليورو مقابل الجنيه.. شوف وصل كام
روسيا تطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية فورا من جنوب سوريا واحترام سيادتها
ممداني يفي بوعده.. إلغاء شرطة مكافحة الشغب ومنع استخدام الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل
أمطار وشبورة تصل للضباب.. تفاصيل طقس الثلاثاء ودرجات الحرارة
الأمن يداهم مصنعا لإنتاج المعسل المغشوش في الجيزة
خسارة كبيرة بالآلاف .. الجنيه الذهب نزل من 51 ألف جنيه إلى 47 ألف جنيه في أيام
رئيس الوزراء: مصر تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومة الملكية الفكرية
شكاوى من انتشار حشرة البق بمدرسة بالتجمع ..والأهالي: أولادنا وبيوتنا في خطر
بعد تحذير بريطانيا من البيض المستورد.. ما هي السامونيلا وأبرز أعراضها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في عيد ميلاده.. إنجازات السير مجدي يعقوب العالمية والمحلية| اخترع عمليات جديدة

مجدى يعقوب
مجدى يعقوب

يحتفل السير مجدي يعقوب، طبيب القلب العالمي، اليوم بعيد ميلاده  فهو من مواليد 16 نوفمبر 1935، وهو من أشهر الأطباء المصريين.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن مسيرة السير مجدي يعقوب الطبية وذلك وفقا لما رصدته مؤسسة القلب الأمريكية.

 

​يُعد السير مجدي يعقوب  أحد أبرز جراحي القلب والصدر في التاريخ الحديث، حيث امتدت مسيرته الطبية والبحثية لأكثر من ستة عقود، أسهم خلالها في إنقاذ آلاف الأرواح وتطوير تقنيات جراحية غيّرت مستقبل طب القلب عالمياً.



تأسيس أكبر مركز لزراعة القلب والرئة في العالم

 

​انضم السير مجدي يعقوب إلى مستشفى هيرفيلد في المملكة المتحدة عام 1973، ونجح في تحويله إلى أحد أهم المراكز المتخصصة في زراعة الأعضاء على مستوى العالم وتحت قيادته، أجرى فريق المستشفى أكثر من 2,500 عملية زراعة قلب ورئة، ليصبح البرنامج الأكثر نشاطاً ونجاحاً عالمياً في هذا المجال.



ريادة عمليات زراعة القلب والرئة معاً

حقق الدكتور مجدي يعقوب إنجازاً طبياً فارقاً عام 1983 بإجرائه أول عملية ناجحة في المملكة المتحدة لزراعة قلب ورئة معاً لمريض يعاني من فشل حاد في كليهما، مما فتح باب الأمل لآلاف المرضى الذين لم تكن لديهم أي خيارات علاجية سابقة.

تطوير جراحة تبديل الشرايين للأطفال

​ابتكر الدكتور مجدي يعقوب وطوّر تقنيات جراحية رائدة لعلاج عيوب القلب الخلقية المعقدة لدى حديثي الولادة، وأبرزها عملية "تبديل الشرايين" لعلاج انقلاب الشرايين الكبرى لدى الأطفال الرضع، وهي جراحة دقيقة للغاية حولت مرضاً كان قاتلاً في السابق إلى حالة قابلة للشفاء الكامل، وأصبحت معياراً طبياً معتمداً في مستشفيات العالم.



ابتكار عملية روس وتطوير صمامات القلب

​ساهم يعقوب بشكل محوري في تطوير جراحات إصلاح واستبدال صمامات القلب، لا سيما تقنية روس التي تعتمد على استخدام الصمام الرئوي للمريض نفسه لاستبدال الصمام الأورطي التالف، وهو ما يجنّب المرضى، خاصة الشباب والأطفال، الحاجة لتناول أدوية سيولة الدم مدى الحياة كما قاد أبحاثاً متقدمة في هندسة الأنسجة لتطوير صمامات قلب حيوية تنمو مع نمو جسم الطفل.



أبحاث قصور القلب وأجهزة المساعدة 

 

​بصفته أستاذاً لجراحة القلب والصدر في المعهد الوطني للقلب والرئة التابع لكلية إمبريال كوليدج لندن، قاد يعقوب أبحاثاً رائدة حول استخدام أجهزة المساعدة البطينية مضخات القلب الصناعية، مما سمح لبعض القلوب المريضة بالراحة واستعادة وظيفتها الطبيعية دون الحاجة إلى عملية زراعة قلب كاملة.



العمل الإنساني وتأسيس مراكز القلب الخيرية


​لم تقتصر إنجازات السير مجدي يعقوب على غرف العمليات في بريطانيا، بل امتدت إلى العمل الإنساني العالمي:
​أسس جمعية “سلسلة الأمل” الخيرية في المملكة المتحدة عام 1995، لتقديم جراحات القلب المنقذة للحياة للأطفال في الدول النامية ومناطق النزاعات وتدريب الكوادر الطبية المحلية.
 

​أنشأ مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب ومركز أسوان للقلب في مصر عام 2009، لتقديم الرعاية الطبية والجراحية المجانية بأعلى المعايير العالمية للمرضى غير القادرين، وتدريب جيل جديد من الأطباء والباحثين

مجدى يعقوب عيد ميلاد مجدي يعقوب السير مجدي يعقوب القلب إنجازات مجدى يعقوب الدكتور مجدى يعقوب تبديل الشرايين الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام بـ 5000 جنيه.. انخفاض سعر الذهب اليوم

الجنيه الذهب

نزل 3000 جنيه.. الحق اشتري الجنيه الذهب

أسعار السجائر

ارتفاع أسعار سجائر دافيدوف وتايم وتارجت.. زيادات جديدة تصل إلى 7 جنيهات للعلبة

وزير التربية والتعليم

لتدريب التلاميذ على الامتحانات|عقد التقييم المبدئي لأولى و2 ابتدائي.. 24 نوفمبر

البنزين

بعد القرارات الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

الكهرباء

لأصحاب العدادات الكودية قبل يناير 2024.. الكهرباء: خفض سعر الكيلووات إلى 92 قرشًا لمدة 6 أشهر

راوية مختار، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب

طلب إحاطة بسبب اعتذارات وزير التعليم المتكررة عن حضور اجتماعات لجنة التعليم بالبرلمان

تراجع كبير في أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

الذهب ينهار.. عيار 21 يخسر أكثر من 200 جنيه والأونصة تفقد 7278 جنيها

ترشيحاتنا

محمود الخطيب ومظهر شاهين

مظهر شاهين يوجه رسالة شكر لمحمود الخطيب بعد تدخله في أزمة ابنته

الزمالك

خالد الغندور يضع جماهير الزمالك أمام سؤال صعب قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

حسام أشرف

استعدادا للجونة.. حسام أشرف يشارك في تدريبات الزمالك

بالصور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة في بطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.. صور

القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.
القوات المسلحة تهنئ أبطالها الرياضيين لحصولهم على ميداليات متنوعة ببطولة العالم لكمال الأجسام بإسبانيا.

7 روائح طبيعية تكرهها الفئران وتخرجها من المنزل

الفئران
الفئران
الفئران

علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين
 علاج مكثف للكوليسترول.. تجربة طبية تكشف إمكانية تقليص ترسبات الشرايين

هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة
 هل يدمر العمل الليلي ساعتك البيولوجية؟.. إرشادات طبية تكشف أفضل طرق المواجهة

فيديو

أحمد سعد

أحمد سعد عن إطلالاته الغريبة.. بعمل حاجات عشان أطلع تريند

أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان

اعتذارك غير مقبول.. أحمد السقا يفاجئ المنتج هشام سليمان برد غير متوقع

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره السنغافوري لبحث التعاون العسكري المشترك.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: يقولون: لو تحدّث الطير في مصر لنطق بكراهية إسرائيل!

ياسر ابراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: رحيق الشفاء والذاكرة الإنسانية.. العسل بين قدسية الوحي وعمق التاريخ

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: التأهيل الحضاري للإنسان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: التواضع مع الشهرة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مصر التي في خاطري.. تتحمل تتجمل ولا تمرض

المزيد