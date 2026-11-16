الإتحاد الأوروبي: سنفرض مزيدا من العقوبات على إيران بسبب هجمات فرنسا

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الهجمات الإلكترونية في فرنسا تظهر أن إيران تصل إلى أوروبا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يتأهب لفرض المزيد من العقوبات على طهران.

ويوم الإثنين الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، إن الحرس الثوري الإيراني يقف وراء الهجوم السيبراني الذي استهدف أنظمة التبريد.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي، أنه ستكون هناك عواقب على إيران نتيجة الهجوم السيبراني على أنظمة التبريد.

وتابع بارو: قمنا باستدعاء السفير الإيراني إلى وزارة الخارجية بسبب الهجوم السيبراني على أنظمة التبريد، وستكون هناك عقوبات من الاتحاد الأوروبي ضد إيران.