الأهلي يستعيد ذكريات المجد الإفريقي في ذكرى النجمة السادسة : «فاكرين جاروا؟»

استعاد النادي الأهلي ذكريات واحدة من أبرز محطاته التاريخية في القارة الإفريقية، بعدما احتفل بذكرى تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه، والذي تحقق في مثل هذا اليوم عام 2008.

الأهلي يستعيد ذكريات المجد الإفريقي

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة احتفالية بعنوان «فاكرين جاروا؟»، مرفقة بصورة تذكارية، لإحياء ذكرى الإنجاز التاريخي الذي أسعد جماهير القلعة الحمراء في مختلف أنحاء الوطن العربي وإفريقيا.

وجاء التتويج باللقب السادس بعد مشوار قوي قدمه الأهلي في البطولة، تُوّج بتعادل ثمين أمام القطن الكاميروني بنتيجة 2-2، في إياب المباراة النهائية بمدينة جاروا الكاميرونية، مستفيدًا من فوزه في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد.

وشهدت المباراة النهائية تألق لاعبي الأهلي، حيث سجل أحمد حسن وشادي محمد هدفي الفريق الأحمر، ليحسم المارد الأحمر اللقب بمجموع المباراتين بنتيجة 4-2، ويضيف النجمة السادسة إلى سجله الحافل بالبطولات القارية.

وتظل ذكرى جاروا واحدة من اللحظات الخالدة في تاريخ الأهلي وجماهيره، باعتبارها محطة جديدة في مسيرة الزعيم الإفريقي نحو ترسيخ مكانته على عرش كرة القدم بالقارة السمراء.