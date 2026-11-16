الخارجية السعودية: الأمير فيصل بحث مع نظيريه المصري والقطري التطورات الإقليمية الراهنة

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا اليوم بالدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية.

وفقا لبيان وزارة الخارجية السعودية، أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان التطورات الإقليمية الراهنة، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما بحث وزير الخارجية السعودي خلال اتصاله مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر التطورات الإقليمية الراهنة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.