بعد وفاتهما على يد والدهما.. أول صور لطفلي مذيع الطالبية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للطفلين عبد الرحمن وعبد الله، ضحيتي واقعة الاعتداء المأساوية التي شهدتها منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، والمتهم فيها والدهما محمد «أ. أ»، المذيع بإحدى القنوات الفضائية، بعد اتهامه بالتعدي عليهما بالضرب داخل مسكن الأسرة، ما أسفر عن وفاتهما.

وتواصل نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية تحقيقاتها في الواقعة، لكشف ملابسات وفاة الطفلين، البالغين من العمر 10 و8 سنوات، والوقوف على تفاصيل الاعتداء الذي تعرضا له داخل المنزل.

وكشفت التحقيقات، أن الأب اعتدى على نجليه بالضرب، مدعيًا أن هدفه كان تقويم سلوكهما وتأديبهما، إلا أن الاعتداء أسفر عن إصابتهما بإصابات بالغة الخطورة.

وأوضحت التحقيقات، أن الاعتداء بدأ بالطفل الأكبر عبد الرحمن، بعدما دفعه والده بقوة، فاصطدم رأسه بحائط خرساني وسقط فاقدًا الوعي، فيما تواصلت التحقيقات لفحص ملابسات إصابة الطفلين ووفاتهما.

خلافات زوجية وغياب الأم منذ 7 أشهر

كما كشفت التحقيقات عن وجود خلافات زوجية سابقة بين المتهم وزوجته الثانية، والدة الطفلين، التي تنتمي إلى إحدى قرى محافظة المنيا، وغادرت منزل الزوجية قبل أكثر من 7 أشهر، على خلفية خلافات متكررة مع زوجها بشأن تصرفاته وطريقة معاملته لها.

وفي محاولة لإبعاد الشبهات عنه، ادعى الأب أن الطفلين تعرضا لحادث سير، وهي الرواية التي تخضع للفحص ضمن التحقيقات الجارية لكشف حقيقة ما حدث داخل مسكن الأسرة.

وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات وسماع الأقوال وفحص الأدلة، للوقوف على جميع تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.