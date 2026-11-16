وزارة النقل تنفي صحة ما تم تداوله بشأن أوزان عربات الركاب الروسية الجديدة وعدم ملاءمتها للتشغيل

نفت وزارة النقل صحة ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أوزان عربات الركاب الجديدة روسية الصنع المصنعة لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وما أُثير من إدعاءات حول مدى ملاءمتها للتشغيل على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مؤكدة أن العربات آمنة تماما، وتخضع لأعلى معايير السلامة والأمان.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم- عددا من الحقائق ففيما يتعلق بأوزان العربات والأحمال المحورية أشارت إلى أنه يبلغ وزن العربة الواحدة فارغة نحو 47 طنا وليس 56 طنا، ويصل وزنها عند التشغيل بالحمولة الكاملة من الركاب إلى نحو 56 طنا موزعة على 4 محاور بما يعادل حملا محوريا يبلغ نحو 14 طنا فقط.
وفي المقابل، فإن خطوط السكك الحديدية بالهيئة مصممة وتسمح بالتشغيل بأحمال محورية تصل إلى 24 طنا، وهو ما يؤكد أن الحمل المحوري لهذه العربات يقع في نطاق آمن وبفارق كبير عن الحد الأقصى المسموح به، بما يحقق أعلى درجات الأمان من ناحية الأحمال الواقعة على البنية الأساسية للسكك الحديدية، بما لا يؤثر على القضبان والمفاتيح وجميع مثبتات السكة ولا تحدث أي أصوات أو اهتزازات غير طبيعية.
كما أن شبكة السكك الحديدية المصرية تشهد بالفعل تشغيل أنواع أخرى من الوحدات المتحركة ذات أحمال محورية أعلى، حيث توجد عربات بضائع يصل وزنها الإجمالي عند التحميل إلى نحو 90 طنا موزعة على 4 محاور بحمل محوري يبلغ 22.5 طنا للعجلة الواحدة، فضلا عن عدد من الجرارات التي يبلغ وزنها 135طنا موزعة على ستة محاور ليكون حملها المحوري أيضا نحو 22.5 طنا وتقع أيضا ضمن النطاق الآمن للتشغيل.
وأضافت الوزارة أن القطار المكون من عربات روسي وجرار جديد GE أوزانها جميعا أقل من الحمل المحوري لخطوط السكك الحديدية، ولا تمثل أي خطورة على السكك أو المفاتيح أو الفلنكات أو مسامير البلنجات. كما أن جميع العربات الأخرى سواء الإسباني أو الفرنساوي أو الصيني أو الروماني مصنوعة من الصلب الكربوني والاستانلس استيل أيضا، أما بالنسبة لعربات قطارات التالجو، فهي عربات مصنوعة من الألومنيوم وذات تصميم خاص، وهي قصيرة نسبيا في الطول، ولا تقارن بعربات الركاب العادية ولا يمكن تعميمها على كل العربات نظرا لارتفاع ثمنها.
وفيما يتعلق بإجراءات اختيار وتصميم العربات قبل التعاقد أوضحت أنه عند طرح مشروع توريد 1300 عربة ركاب جديدة، مطلع عام 2018، وقبل تولي المهندس كامل الوزير حقيبة وزارة النقل، حرصت الوزارة على أن تتم دراسة العروض المقدمة بأعلى مستوى من التدقيق الفني، حيث تم تشكيل لجنة تضم متخصصين من الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ وزارة النقل؛ الكلية الفنية العسكرية؛
الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جامعة الفيوم.
وقامت اللجنة بإجراء دراسة فنية دقيقة ومفاضلة شاملة بين العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركات المتنافسة، وانتهت إجراءات التقييم إلى اختيار العرض الفني والمالي المقدم من شركة "ترانس ماش هولدنج" وفقا للمعايير والإجراءات المعتمدة، وتم التعاقد في سبتمبر 2018.
و فيما يتعلق باختبارات التشغيل قبل بدء التصنيع الكمي: فإنه لم يتم البدء في التصنيع الكمي للعربات إلا بعد إجراء اختبارات عملية موسعة، حيث تم تصنيع عربة نموذجية وتجربتها على خطوط المجر والشبكة الأوروبية ثم تجربتها على خطوط شبكة هيئة سكك حديد مصر لفترة تجاوزت ثلاثة أشهر.
وتابعت الوزارة أنه خلال فترة الاختبارات، تم تشغيل العربة بدون ركاب، مع تحميلها بأوزان تحاكي الحمولة الفعلية للركاب، وتم اختبارها على خطوط وظروف تشغيل مختلفة، بما أتاح التأكد عمليا من سلامة أدائها وملاءمتها للتشغيل على شبكة السكك الحديدية المصرية قبل اعتماد بدء التصنيع الكمي.
وتمثل العربات روسية الصنع حوالي 30% من إجمالي عربات الركاب وليس 40 أو 50% كما روجت الشائعات، وهي تخدم جميع ركاب قبلي و بحري.
وفيما يتعلق بمحاولة الربط بين هذه العربات والحوادث، تؤكد وزارة النقل أن أي ربط غير مدعوم بالتحقيقات والنتائج الفنية بين هذه النوعية من العربات وبين حوادث القطارات هو ربط غير دقيق، حيث تشير الوقائع إلى أن حالات تكرار الحوادث التي تم تداولها خلال الفترات السابقة (مثل الحادث الذي وقع يوم الأحد الموافق 8 نوفمبر بين محطتى كفر عمار والرقة، وحادث قطار الإسماعيلية السويس بين محطتي نفيشة والضبعبة يوم 12 نوفمبر) كانت مرتبطة بقطارات تعمل بعربات قديمة من طراز «تحيا مصر» رومانية الصنع والتي يصل وزنها أيضا حوالي 50 طنا ومتوسط عمر عدد كبير منها يصل إلى 50 عاما، وليس بالعربات الجديدة محل الحديث.
وتؤكد وزارة النقل أن جميع العربات الجديدة يتم تشغيلها وفقا للمعايير الفنية المعتمدة وبعد اجتياز الاختبارات اللازمة، وأن الوزارة والهيئة القومية لسكك حديد مصر توليان أعلى درجات الاهتمام لسلامة الركاب والحفاظ على أمن وسلامة التشغيل على جميع خطوط السكك الحديدية.
وشددت وزارة النقل على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروّج هذه الشائعات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لما تتضمنه من معلومات مغلوطة وإدعاءات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأي العام وتضليل المواطنين.
وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة والمعلومات غير الموثقة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، بوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.