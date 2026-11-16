مدير المنظمة العالمية للملكية الفكرية: مصر مهد الحضارة ورائدة عالميا في هذا المجال

أكد دارين تانغ، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أن مصر تمثل مهد الحضارة الإنسانية، مشيرًا إلى أن تاريخها الممتد لآلاف السنين أسهم في تغيير وجه العالم في مجالات الري والثقافة والآثار.

وأوضح تانغ، خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره رئيس مجلس الوزراء، أن الرسومات والنقوش الأثرية المكتشفة في منطقة سقارة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، وتؤكد أن مصر كانت منبعًا للمعرفة والإبداع، لافتًا إلى أن المصريين القدماء وثقوا أفكارهم وإنجازاتهم من خلال النقوش المحفورة على الصخور.

وأضاف أن مصر كان لها تأثير ممتد في العالم عبر التاريخ، مؤكدًا أن إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية يمثل خطوة مهمة تتوج مسيرة الحضارة المصرية العريقة، وتعزز مكانتها في حماية الإبداع والابتكار وصون التراث الحضاري.

وأشار المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى أن مصر رائدة في مجال الملكية الفكرية على المستويين الأفريقي والعالمي، كما حققت تقدمًا كبيرًا في مجالات السينما والتلفزيون والمسرح والأغاني والموسيقى، بما يعكس ثراء الإبداع المصري وقدرته على التأثير في الثقافة العالمية.