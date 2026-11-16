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محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ.. 3 أرقام قياسية تضع نجم مصر أمام تحدٍ جديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ.. 3 أرقام قياسية تضع نجم مصر أمام تحدٍ جديد

محمد صلاح
محمد صلاح
عمرو مصطفى

يواصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم طرابزون سبور التركي، مطاردة الأرقام القياسية على المستوى الدولي، بعدما أصبح على أعتاب تحقيق إنجازات تاريخية جديدة بقميص الفراعنة، في ظل اقترابه من اعتلاء صدارة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في عدد من التصنيفات القارية والعربية.

محمد صلاح يقترب من كتابة التاريخ

 

ويستعد صلاح لقيادة المنتخب المصري في مواجهة مالاوي خارج ملعبه، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، بعدما قدم أداءً لافتًا في مباراة الجولة الثالثة، التي انتهت بفوز الفراعنة بخماسية نظيفة، سجل خلالها قائد المنتخب هدفين.

وأعادت ثنائية صلاح فتح باب النقاش بشأن هوية الهداف التاريخي للمنتخب المصري، في ظل الجدل حول عدد أهدافه الدولية مقارنة برصيد حسام حسن، وعدم صدور حسم رسمي لهذا الملف من الاتحاد المصري لكرة القدم أو الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلا أن رصيد نجم الفراعنة يبلغ 68 هدفًا وفقًا للإحصائية المتداولة.

صلاح يقترب من عرش هدافي القارة السمراء

 

بات محمد صلاح على بُعد خطوات من الانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين للمنتخبات الإفريقية، إذ يتصدر الزامبي جودفري تشيتالو القائمة برصيد 79 هدفًا، بينما يمتلك قائد منتخب مصر 68 هدفًا، ليصبح بحاجة إلى تسجيل 11 هدفًا لمعادلة الرقم القياسي.

منافسة عربية على رقم تاريخي

 

ولا تتوقف طموحات نجم الفراعنة عند الأرقام الإفريقية، إذ يطمح أيضًا إلى اعتلاء قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات العربية، التي يتصدرها الإماراتي علي مبخوت برصيد 85 هدفًا، مقابل 78 هدفًا للعراقي حسين سعيد، فيما يحتاج صلاح إلى 17 هدفًا لمعادلة رقم الصدارة.

رقم أمم إفريقيا على بُعد هدف واحد

 

وعلى صعيد بطولة كأس الأمم الإفريقية، يملك محمد صلاح فرصة ذهبية لاعتلاء صدارة هدافي منتخب مصر عبر تاريخ مشاركاته في البطولة، بعدما وصل رصيده إلى 11 هدفًا، بفارق هدف واحد فقط عن حسن الشاذلي صاحب الرقم القياسي برصيد 12 هدفًا.

وتتجه الأنظار إلى مشاركة صلاح المرتقبة في النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وأوغندا وتنزانيا، حيث ستكون الفرصة سانحة أمام قائد الفراعنة لمواصلة كتابة التاريخ، وإضافة إنجازات جديدة إلى مسيرته الدولية الحافلة.

محمد صلاح منتخب مصر طرابزون التركي كأس الأمم الإفريقية

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