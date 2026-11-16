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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

زيادات رواتب المعيدين.. 1250 جنيها في نوفمبر و3250 يوليو المقبل و4 آلاف مع بداية العام المالي 2028/2029

مرتبات وأجور
مرتبات وأجور
محمد يحيي

تستهدف وزارة المالية رفع مرتبات العاملين في الجامعات على مدار الـ3 أعوام المالية الحالية؛ ضمن التكليفات الرئاسية بتحسين مستوي معيشة الموظفين بالدولة.

تفاصيل الزيادة

وتتضمن الزيادات الجديدة تشمل ٨٥٠٠ جنيه زيادة للمعيد منها ١٢٥٠ جنيهًا فى نوفمبر الحالى و٣٢٥٠ في أول يوليو المقبل و٤ آلاف جنيه مع بداية العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩.

25 مليار جنيه زيادة جديدة

وفقا لما كشفته وزرة المالية فقد تم إدراج مبلغ ٢٥ مليار جنيه سنويًا لإقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

وذكرت الوزارة أن هناك حرصا لتحسين أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ لتحفيزهم على تطوير العملية التعليمية بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية.

كما أن ما تم طرحه اليوم يمثل خطوة في مسار مستدام لتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الاستثمار في الأستاذ الجامعي هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن الحفاظ على مكانته وتمكينه من أداء رسالته يمثلان ركيزة أساسية لتطوير منظومة التعليم العالي.

ولا تقتصر جهود الدولة لا  على تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بل تمتد إلى التطوير الشامل للجامعات المصرية، وتحديث بنيتها التعليمية والبحثية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تهيئة بيئة جامعية أكثر تطورًا، ويفتح آفاقًا أوسع أمام أعضاء هيئة التدريس للتميز والإنتاج العلمي.

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