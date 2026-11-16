رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية يوجه بتطوير البرامج الدراسية

ناقشت ورشة عمل موسعة برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، آليات تطوير البرامج الدراسية بالجامعة والارتقاء بجودة العملية التعليمية، وتعزيز جاهزية البنية التحتية والرقمية، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، ويواكب التطورات المتسارعة في منظومة التعليم العالي.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة، والدكتور عادل محمد أحمد، مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتور عبد الحليم أحمد حمدي، مدير مركز الإرشاد الأكاديمي، إلى جانب مديري البرامج الأكاديمية بالجامعة.

وتناولت الورشة مراجعة البرامج الدراسية الحالية ومدى توافقها مع احتياجات سوق العمل، وبحث سبل تحديث اللوائح الأكاديمية والتنظيمية، بما يضمن مواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية، وإعداد خريجين يمتلكون المهارات والمعارف التي تؤهلهم للمنافسة في مختلف المجالات المهنية.

كما ناقش المشاركون مستوى جاهزية المنشآت والمرافق الجامعية، وخطط الصيانة الدورية ورفع كفاءة التجهيزات التعليمية، فضلًا عن تقييم البنية التكنولوجية ونظم التعلم الإلكتروني، وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة في دعم وتطوير العملية التعليمية.

وأكد الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، ضرورة المراجعة المستمرة للبرامج الأكاديمية ولوائحها الدراسية، والعمل على تطويرها وفقًا للمتغيرات العلمية والتكنولوجية واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الارتقاء بجودة التعليم يتطلب التكامل بين تحديث المحتوى الأكاديمي وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية.

ووجه رئيس الجامعة بالتوسع في إقامة الشراكات واتفاقيات التعاون مع مؤسسات سوق العمل والقطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، بما يتيح فرصًا أكبر للتدريب العملي وتبادل الخبرات، ويربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات المهنية، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب والخريجين.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية المتابعة الدورية لمستويات الجاهزية الأكاديمية والإدارية والفنية والرقمية، ووضع آليات واضحة لتقييم الأداء وتحديد أولويات التطوير، بما يدعم استراتيجية الجامعة لتحقيق التميز المؤسسي والأكاديمي، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية متطلبات التنمية والمنافسة في سوق العمل.