قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبرع بمليوني جنيه .. أحمد دويدار يكشف جانبًا إنسانيًا من حياة محمد صلاح
جمال محمد علي يكشف مفاجأة بشأن الرخصة التدريبية لحسام البدري
محمد عبدالجليل: محمد صلاح في الكرة زي مجدي يعقوب في الطب وزويل في العلم
«دويدار»: علي ماهر «سالك» لأنه رغم أن فيه مشكلة بينه وبين ناصر ماهر إلا أنه ضمه للمنتخب
عصام عبدالفتاح: إيفا بارتون من حكام النخبة.. ولن يكون هناك تحليل للحالات التحكيمية لمباراة الأهلي وبيراميدز
«عيطت لما قولت يا بس» .. شقيقة أحمد حلمي تتأثر بأدائه في فيلم «حدوتة»
مصير الدراسة في رمضان 2027 لطلاب المدارس .. ماذا قررت التعليم؟
مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-11-2026 .. والقنوات الناقلة
مدحت العدل يكشف سر النجاح الحقيقي: «أوعى تأجل حلمك لبكرة».. عبارة غيّرت حياة شخص ودفعت آخر للتراجع عن الهجرة
الحرس الثوري الإيراني يُحذّر فرنسا من «فخ إسرائيلي» بعد اتهامات بشن هجمات إلكترونية
«نسيت أرسل للمُناضل تهنئة حارة».. محمد العدل يسخر من خالد طلعت بسبب أزمة أهداف محمد صلاح.. ماذا قال؟
تحركات إسرائيلية مُفاجئة ضد إيران.. رئيس الموساد في واشنطن ونتنياهو يبحث استئناف الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا: طالبة ثانوي بمدرسة داوود تكلا تحصد المركز الثاني جمهوريًا في الاقتصاد المنزلي، و«جنوب الوادي الأهلية» تبحث إنشاء مستشفى جامعي

رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية
رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ، طالبة ثانوي بمدرسة داوود تكلا تحصد المركز الثاني جمهوريًا في الاقتصاد المنزلي، جامعة جنوب الوادي الأهلية تبحث إنشاء مستشفى جامعي يوفر خدمات علاجية متطورة، ورئيس الجامعة يتفقد موقع مقترح لإنشاء مجمع متكامل للخدمات الطلابية، الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا توضح حقيقة تراكم القمامة، وقافلة طبية لمديرية الصحة توقع الكشف الطبي على 699 مواطنًا بقرية الشاورية.
 

طالبة ثانوي بقنا تحصد المركز الثاني جمهوريًا في الاقتصاد المنزلي


حصدت منة الله محمد عبد الوارث، الطالبة بمدرسة داود تكلا الثانوية بقرية بهجورة التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقات الفصل الدراسي الثاني لمادة الاقتصاد المنزلي للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي أقيمت هذا العام تحت عنوان «معلقات تعبر عن الحياة في الريف المصري».

ومن جانبه، تقدم محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، بخالص التهاني القلبية للطالبة «منة الله» وأسرتها، ولإدارة مدرسة داود تكلا الثانوية، مثمنًا الجهود المخلصة التي يبذلها القائمون على توجيه ومعلمي مادة الاقتصاد المنزلي؛ لإثراء الأنشطة التربوية وصقل المواهب الإبداعية وتنمية المهارات اليدوية والفنية لدى الطلاب.

جنوب الوادي الأهلية تبحث إنشاء مستشفى جامعي يوفر خدمات علاجية متطورة
 بحثت جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، سبل التعاون مع شركة متخصصة فى الرعاية الصحية، إنشاء مستشفى جامعي متكامل داخل الحرم الجامعي، بما يدعم تطوير المنظومة الطبية والتعليمية، ويوفر خدمات علاجية متطورة لأبناء محافظة قنا ومحافظات جنوب الصعيد.

وتناول اللقاء استعراض التصورات الأولية للمشروع، ومناقشة متطلبات إنشاء المستشفى وتجهيزه وفق أحدث المعايير الطبية والهندسية، بما يحقق التكامل بين تقديم الخدمات الطبية والتدريب الإكلينيكي لطلاب البرامج الطبية، ويدعم العملية التعليمية والبحثية بالجامعة.

استجابة لشكاوى المواطنين..محلية دشنا بقنا توضح حقيقة تراكم القمامة

أوضح خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، حقيقة الموقف، والإجراءات المتخذة للتعامل مع شكوى متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن تراكم القمامة بأحد المواقع بمدينة دشنا شمال محافظة قنا.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز  ومدينة دشنا، إن الموقع المشار إليه يضم حاويتين مخصصتين لتجميع القمامة، ويتم رفع المخلفات منهما بصفة منتظمة مرتين يوميًا، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بما يسهم في الحد من تراكم المخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

 صحة قنا: الكشف الطبي على 699 مواطنًا بقافلة طبية مجانية بقرية الشاورية

نفذت مديرية الشئون الصحية بقنا، قافلة طبية علاجية متكاملة بقرية الشاورية، التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية، قدمت خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ699 مواطنًا، في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وأوضح الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 154 حالة بعيادة الباطنة، و157 حالة بعيادة الأطفال، و40 حالة بعيادة النساء، و197 حالة بعيادة العظام، و35 حالة بعيادة الأسنان، و93 حالة بعيادة الجلدية، إلى جانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ23 حالة.

رئيس جنوب الوادي الأهلية يتفقد موقع مقترح لإنشاء مجمع متكامل للخدمات الطلابية

أجرى الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، جولة تفقدية لمتابعة خطط التطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب، رافقه خلالها الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد إسماعيل عبد الكريم، النائب الأكاديمي، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الأهلية ومرافقوه، جولتهم بتفقد الموقع المقترح لإنشاء مجمع متكامل للخدمات الطلابية بمبنى العلوم الإدارية، حيث جرى بحث التصورات المبدئية للمشروع وآليات الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة، بما يتيح تجميع مختلف الخدمات الطلابية في مكان واحد، ويسهم في تسهيل حصول الطلاب عليها وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات داخل الحرم الجامعي.

قنا جامعة جنوب الوادي الأهلية صحة قنا مدينة دشنا مستشفى جامعي الاقتصاد المنزلي مدرسة داود تكلا الثانوية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوة شتوية

أمطار غزيرة لمدة 4 أيام.. هل يتم تعطيل الدراسة بسبب نوة المكنسة؟

لي لي

«أم دونا».. القبض على البلوجر لي لي فؤاد بسبب فيديو إلقاء المصحف

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة على المرتب لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026 للعاملين بالدولة

أجور القطاع الخاص

قرار مرتقب يغير أجور القطاع الخاص.. تفاصيل زيادة الـ1000 جنيه وموعد التطبيق

الاهلي

ضربة جديدة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز.. غياب ثلاثي الفريق بسبب الإصابة

نوة المكنسة 2026.. موعد الأمطار والمحافظات المتأثرة وجدول النوات

نوة المكنسة 2026.. موعد الأمطار والمحافظات المتأثرة وجدول النوات

ريال مدريد

ريال مدريد يحسم تجديد عقد جود بيلينجهام حتى 2031 مع زيادة راتبه

الطقس غدًا

الطقس اليوم في مصر.. تحذير عاجل من ظاهرة خطيرة وهذا موعد أول نوة شتوية

ترشيحاتنا

متى يبدأ الشتاء 2026 في مصر؟ الموعد الرسمي ودرجات الحرارة

متى يبدأ الشتاء 2026 في مصر؟.. الموعد الرسمي ودرجات الحرارة

أشرف حكيمي

أزمة جديدة بين المغرب والسنغال بسبب أشرف حكيمي.. ماذا حدث؟

نتيجة مسابقة معلمي الأزهر 2026.. رابط الاستعلام وموعد التظلمات

نتيجة مسابقة معلمي الأزهر 2026 .. رابط الاستعلام وموعد التظلمات

بالصور

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن.. سر القوام الإسفنجي والطراوة من أول مرة

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن

طريقة عمل صينية السمك بالبصل والطماطم في الفرن.. تتبيلة غنية وطعم لا يقاوم

طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم
طريقة طاجن السمك بالطماطم

ألوان ترابية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد