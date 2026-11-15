أخبار قنا: طالبة ثانوي بمدرسة داوود تكلا تحصد المركز الثاني جمهوريًا في الاقتصاد المنزلي، و«جنوب الوادي الأهلية» تبحث إنشاء مستشفى جامعي

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها ، طالبة ثانوي بمدرسة داوود تكلا تحصد المركز الثاني جمهوريًا في الاقتصاد المنزلي، جامعة جنوب الوادي الأهلية تبحث إنشاء مستشفى جامعي يوفر خدمات علاجية متطورة، ورئيس الجامعة يتفقد موقع مقترح لإنشاء مجمع متكامل للخدمات الطلابية، الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا توضح حقيقة تراكم القمامة، وقافلة طبية لمديرية الصحة توقع الكشف الطبي على 699 مواطنًا بقرية الشاورية.



طالبة ثانوي بقنا تحصد المركز الثاني جمهوريًا في الاقتصاد المنزلي



حصدت منة الله محمد عبد الوارث، الطالبة بمدرسة داود تكلا الثانوية بقرية بهجورة التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقات الفصل الدراسي الثاني لمادة الاقتصاد المنزلي للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي أقيمت هذا العام تحت عنوان «معلقات تعبر عن الحياة في الريف المصري».

ومن جانبه، تقدم محمد يوسف الزقيم، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، بخالص التهاني القلبية للطالبة «منة الله» وأسرتها، ولإدارة مدرسة داود تكلا الثانوية، مثمنًا الجهود المخلصة التي يبذلها القائمون على توجيه ومعلمي مادة الاقتصاد المنزلي؛ لإثراء الأنشطة التربوية وصقل المواهب الإبداعية وتنمية المهارات اليدوية والفنية لدى الطلاب.

جنوب الوادي الأهلية تبحث إنشاء مستشفى جامعي يوفر خدمات علاجية متطورة

بحثت جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، سبل التعاون مع شركة متخصصة فى الرعاية الصحية، إنشاء مستشفى جامعي متكامل داخل الحرم الجامعي، بما يدعم تطوير المنظومة الطبية والتعليمية، ويوفر خدمات علاجية متطورة لأبناء محافظة قنا ومحافظات جنوب الصعيد.

وتناول اللقاء استعراض التصورات الأولية للمشروع، ومناقشة متطلبات إنشاء المستشفى وتجهيزه وفق أحدث المعايير الطبية والهندسية، بما يحقق التكامل بين تقديم الخدمات الطبية والتدريب الإكلينيكي لطلاب البرامج الطبية، ويدعم العملية التعليمية والبحثية بالجامعة.

استجابة لشكاوى المواطنين..محلية دشنا بقنا توضح حقيقة تراكم القمامة

أوضح خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، حقيقة الموقف، والإجراءات المتخذة للتعامل مع شكوى متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن تراكم القمامة بأحد المواقع بمدينة دشنا شمال محافظة قنا.

وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، إن الموقع المشار إليه يضم حاويتين مخصصتين لتجميع القمامة، ويتم رفع المخلفات منهما بصفة منتظمة مرتين يوميًا، خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بما يسهم في الحد من تراكم المخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.



صحة قنا: الكشف الطبي على 699 مواطنًا بقافلة طبية مجانية بقرية الشاورية

نفذت مديرية الشئون الصحية بقنا، قافلة طبية علاجية متكاملة بقرية الشاورية، التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية، قدمت خدمات الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ699 مواطنًا، في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأهالي القرية والقرى المجاورة.

وأوضح الدكتور عصام نبيل، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 154 حالة بعيادة الباطنة، و157 حالة بعيادة الأطفال، و40 حالة بعيادة النساء، و197 حالة بعيادة العظام، و35 حالة بعيادة الأسنان، و93 حالة بعيادة الجلدية، إلى جانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ23 حالة.

رئيس جنوب الوادي الأهلية يتفقد موقع مقترح لإنشاء مجمع متكامل للخدمات الطلابية

أجرى الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، جولة تفقدية لمتابعة خطط التطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة للطلاب، رافقه خلالها الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد إسماعيل عبد الكريم، النائب الأكاديمي، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

واستهل رئيس الجامعة الأهلية ومرافقوه، جولتهم بتفقد الموقع المقترح لإنشاء مجمع متكامل للخدمات الطلابية بمبنى العلوم الإدارية، حيث جرى بحث التصورات المبدئية للمشروع وآليات الاستغلال الأمثل للمساحات المتاحة، بما يتيح تجميع مختلف الخدمات الطلابية في مكان واحد، ويسهم في تسهيل حصول الطلاب عليها وتوفير الوقت والجهد، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات داخل الحرم الجامعي.